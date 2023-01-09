У Росії впав літак із 12 людьми: є загиблі

На борту перебували двоє членів екіпажу та десять пасажирів

У Ненецькому автономному окрузі Росії через намерзання льоду впав літак Ан-2, на борту якого було 12 людей, повідомляють ЗМІ.

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Ан-2 летів за маршрутом Нар'ян-Мар – Каратайка – Варандей – Нар'ян-Мар. Через обмерзання судну довелося здійснити жорстку посадку за 10 кілометрів від селища Каратайка.

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За попередніми даними, загинули двоє людей. Обставини аварії з'ясовуються.

До слова, днями літак авіакомпанії «Перемога» не зміг вилетіти з Пермі до Москви через засніжену смугу. Він просто зав'яз у кучугурах. Спочатку рейс переносили через погоду, але коли все ж таки вирішили летіти, лайнер не зміг навіть доїхати до самої злітно-посадкової смуги. Літак занесло і він зав'яз у снігу.

Як відомо, розвідка Британії назвала причину, чому російські Су-57 не залітають на територію України. Росія боїться втратити найдосконаліший російський надзвуковий бойовий реактивний літак над Україною.