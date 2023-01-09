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У Росії впав літак із 12 людьми: є загиблі

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У Росії впав літак із 12 людьми: є загиблі
фото ілюстративне з відкритих джерел

На борту перебували двоє членів екіпажу та десять пасажирів

У Ненецькому автономному окрузі Росії через намерзання льоду впав літак Ан-2, на борту якого було 12 людей, повідомляють ЗМІ.

Ан-2 летів за маршрутом Нар'ян-Мар – Каратайка – Варандей – Нар'ян-Мар. Через обмерзання судну довелося здійснити жорстку посадку за 10 кілометрів від селища Каратайка.

За попередніми даними, загинули двоє людей. Обставини аварії з'ясовуються.

До слова, днями літак авіакомпанії «Перемога» не зміг вилетіти з Пермі до Москви через засніжену смугу. Він просто зав'яз у кучугурах. Спочатку рейс переносили через погоду, але коли все ж таки вирішили летіти, лайнер не зміг навіть доїхати до самої злітно-посадкової смуги. Літак занесло і він зав'яз у снігу.

Як відомо, розвідка Британії назвала причину, чому російські Су-57 не залітають на територію України. Росія боїться втратити найдосконаліший російський надзвуковий бойовий реактивний літак над Україною.

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Теги: росія авіація катастрофа

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