«Домушник» у Дніпрі заліз у квартиру та помер



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Господар квартири, а потім медики, безуспішно намагалися реанімувати чоловіка

У Дніпрі в четвер, 28 листопада, злодій заліз у квартиру на вулиці Макарова. Там натрапив на її господаря, після чого втратив свідомість і помер, повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, господар квартири знаходився вдома, коли почув кроки. Вийшовши в коридор, він побачив перелякану людину, яка запевнила, що нічого не крала. Але господар квартири наполіг на тому, щоб чоловік дочекався приїзду поліції. Зловмисник почав чинити опір, через що чоловікові довелося затримати його силою. Через деякий час той раптово втратив свідомість і незабаром помер.

Господар квартири, а потім медики безуспішно намагалися реанімувати чоловіка. Причина смерті поки що невідома.

За непідтвердженою інформацією, коли господар квартири утримував зловмисника, то сильно натиснув йому на груди. Чоловік міг померти від так званого синдрому тривалого здавлення.

До слова, раніше у Дніпрі викрили конвертцентр, через який щомісяця проходило майже 30 млн грн. Зазначається, що нелегальний бізнес щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень. Серед клієнтів зловмисників було понад 20 комерційних структур реального сектору економіки, а також кілька державних та комунальних підприємств регіону.