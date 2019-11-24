У Дніпрі викрили конвертцентр, через який щомісяця проходило майже 30 млн грн



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В офісних приміщеннях конвертцентру вилучили валюту в сумі понад 1 млн грн

СБУ затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень.

Про це інформує пресслужба СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру надавали замовникам «послуги» із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нелегальний бізнес щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень. Серед клієнтів зловмисників було понад 20 комерційних структур реального сектору економіки, а також кілька державних та комунальних підприємств регіону.

Під час слідчих дій один з організаторів конвертцентру вчинив опір та спробував утекти на авто. При цьому він встиг пошкодити майже десять приватних машин, а відтак погрожував оперативникам неіснуючими зв’язками у правоохоронних органах.

У машині зловмисника співробітники СБУ виявили понад 2,1 млн грн, отриманих від протиправної діяльності.

В офісних приміщеннях конвертцентру вилучили валюту в сумі понад 1 млн грн, документацію та печатки, які підтверджують організацію оборудок.

Слідство триває.