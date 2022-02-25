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    Донька прессекретаря Путіна виступила проти війни в Україні

    Єлизавета Пєскова, донька Дмитра Пєскова, прессекретаря президента Росії, виступила проти війни в Україні - Донька прессекретаря Путіна виступила проти війни в Україні
    Єлизавета Пєскова, донька Дмитра Пєскова, прессекретаря президента Росії, виступила проти війни в Україні
    фото з відкритих джерел

    Єлизавета Пєскова у соцмережі висловила своє ставлення до війни

    Єлизавета Пєскова, донька прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, виступила проти війни в Україні. Повідомлення про це вона виклала у соцмережі Instagram.

    «#НЕТВОЙНЕ», написала вона.

    Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі. Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України.

    «Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала. Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта», – сказано в повідомленні.

    Теги: смерть Instagram час
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    Донька прессекретаря Путіна виступила проти війни в Україні