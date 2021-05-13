Мертві бджоли загули: «Укрпошта» показала диво «воскресіння» комах на Закарпатті

У 118 ящиках, які вчора повернулися з Ужгорода в Іршаву, знаходяться живі бджоли

За даними Закарпатської дирекції АТ «Укрпошта» у 118 ящиках, які вчора повернулися з Ужгорода в Іршаву, знаходяться живі бджоли. Про це сьогодні повідомляє пресслужба відомства та показала відео із «воскреслими» комахами.

Сьогодні до Іршавського поштового відділення було загалом доставлено 357 спеціальних пакетів з постраждалими бджолами.

Зазначимо, що вартість всіх відправлених бджіл складає близько пів мільйона гривень.

Спеціально для журналістів керівництво відділення відчинило ангар, у якому наразі перебуває половина з усіх відправлених бджолопакетів. Переважна більшість бджіл, яких вдалося відзняти на камеру – живі.

Зазначимо, бджолярі вже звернулися до правоохоронних органів та мають намір судитися з «Укрпоштою», а соцмережі вибухнули десятками гнівних коментарів, що бджоли просто задихнулися від нестачні кисню. Вартість всіх бджіл, яких відправили поштою, на ринку становить близько 500 тисяч гривень.

«Укрпошта» вибачилася перед бджолярами Закарпаття за загибель восьми мільйонів бджіл під час перевезення. В «Укрпошті» повідомили, що мають намір припинити надавати послугу з перевезення комах в 2022 році.