На Житомирщині розводять бджіл, які не жалять людей (фото)

Місцевий бджоляр самотужки вивів породу незвичних бджіл

Володимир Орашкевич, що мешкає у селі Великі Низгірці на Житомирщині, розводить бджіл, які не жалять людей. Породу, яка не жалить людей, Володимир вивів сам. Нині його пасіка налічує пів сотні бджолиних сімей. А першу власну пасіку Володимир завів ще у 16 років. Про це повідомляє Суспільне Житомир.

За словами бджоляра, порода не впливає на смак меду, але при цьому його бджоли безпечні й не жалять людей.

Бджоляр 20 років працював над виведенням. Фото Суспільне Житомир

«Вони на людей, як бачите, не реагують. Німці вивели таку породу, і наші теж вирощують. Особисто я 20 років грався зі своєю породою, щоб мої бджоли не були агресивними. Вони несуть добрий мед. Різниця лиш в тому, що біля своїх бджіл я можу ходити просто в шортах і з димарем. Так приємніше за ними доглядати. Приміром, приходжу я до сусіда, – а він у костюмі і весь обліплений бджолами. Вони кусають. То нащо таких тримати?», – сказав Володимир.

Він також зазначив, що його бджоли краще переносять холод, ніж спеку.

«Якщо 18-20 градусів тепла, то рослини добре виділяють нектар, і для бджіл є робота. Якщо 24 і більше градусів – рослини так само виділяють пилок, але він застигає у рослині, і бджоли приносять його менше», – розповів бджоляр.

Нагадаємо, українські бджолярі отримали п'ять золотих, чотири срібних та одну бронзову нагороду за якість меду на міжнародному конкурсі. Оцінювали смак меду, консистенцію, аромат і зовнішній вигляд.

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