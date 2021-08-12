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    Економіка та фінанси

    В Україні рекордно зросли ціни на мед: скільки коштує солодкий продукт

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    Подорожчання склало в середньому від 50 і навіть до 100 грн за кілограм залежно від виду меду - В Україні рекордно зросли ціни на мед: скільки коштує солодкий продукт
    Подорожчання склало в середньому від 50 і навіть до 100 грн за кілограм залежно від виду меду
    Фото з відкритих джерел

    В Україні літр меду коштує від 150 гривень за літр

    Ціни на мед цього року значно зросли – на 50-100 грн за кілограм продукту залежно від сорту, і, найімовірніше, знижуватися вже не будуть. Наразі за літр меду фермери просять в середньому від 170 до 250 грн/літр. У магазинах за солодкий продукт доведеться платити ще більше.

    «Цей рік характерний тим, що ціни на мед зросли. Подорожчання склало в середньому від 50 і навіть до 100 грн за кілограм залежно від виду меду. Схоже, що епоха дешевого меду в Україні пройшла – його стає менше, а добувати його дорожче, тому мед і далі буде зростати в ціні», – розповіла керівниця інтернет-магазину ТМ «Знатний мед» Руслана Пліс.

    За її словами, роздрібні ціни на сортові види меду – з липи та білої акації – зараз досягають 200-300 грн за кілограм. Мед з соняшнику, який вважається недорогим і ще торік коштував по 100 грн за кілограм, зараз коштує вже 130-150 грн за кіло.

    У мережі пасічники продають мед від 170 до 250 грн/літр, залежно від того, чи це липа/різнотрав’я. У магазинах ціни ще вищі.

    Графіка: medozbir

    Графіка: medozbir

    Як зазначив бджоляр Валерій Курейко, цього року практично не було травневого меду, акацієвого меду зібрано на 30-40% менше, а липовий мед у деяких регіонах було складно зібрати то через дощі, то через сильну спеку.

    «Тому ризики зустріти фальсифікат замість меду зараз ще вище, ніж зазвичай», – додав він.

    До слова, на Житомирщині розводять бджіл, які не жалять людей.

    Нагадаємо, український мед визнали найкращим на конкурсі в Лондоні.

    Як відомо, за минулий рік Україна експортувала рекордні обсяги меду.Експорт меду з України за січень-грудень 2020 року становить 69,8 тис. тонн загальною вартістю $117,5 млн.

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    Теги: продукти ціни Україна бджоли мед
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    В Україні рекордно зросли ціни на мед: скільки коштує солодкий продукт