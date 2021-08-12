В Україні рекордно зросли ціни на мед: скільки коштує солодкий продукт

Подорожчання склало в середньому від 50 і навіть до 100 грн за кілограм залежно від виду меду

В Україні літр меду коштує від 150 гривень за літр

Ціни на мед цього року значно зросли – на 50-100 грн за кілограм продукту залежно від сорту, і, найімовірніше, знижуватися вже не будуть. Наразі за літр меду фермери просять в середньому від 170 до 250 грн/літр. У магазинах за солодкий продукт доведеться платити ще більше.

«Цей рік характерний тим, що ціни на мед зросли. Подорожчання склало в середньому від 50 і навіть до 100 грн за кілограм залежно від виду меду. Схоже, що епоха дешевого меду в Україні пройшла – його стає менше, а добувати його дорожче, тому мед і далі буде зростати в ціні», – розповіла керівниця інтернет-магазину ТМ «Знатний мед» Руслана Пліс.

За її словами, роздрібні ціни на сортові види меду – з липи та білої акації – зараз досягають 200-300 грн за кілограм. Мед з соняшнику, який вважається недорогим і ще торік коштував по 100 грн за кілограм, зараз коштує вже 130-150 грн за кіло.

У мережі пасічники продають мед від 170 до 250 грн/літр, залежно від того, чи це липа/різнотрав’я. У магазинах ціни ще вищі.

Графіка: medozbir

Як зазначив бджоляр Валерій Курейко, цього року практично не було травневого меду, акацієвого меду зібрано на 30-40% менше, а липовий мед у деяких регіонах було складно зібрати то через дощі, то через сильну спеку.

«Тому ризики зустріти фальсифікат замість меду зараз ще вище, ніж зазвичай», – додав він.

До слова, на Житомирщині розводять бджіл, які не жалять людей.

Нагадаємо, український мед визнали найкращим на конкурсі в Лондоні.

Як відомо, за минулий рік Україна експортувала рекордні обсяги меду.Експорт меду з України за січень-грудень 2020 року становить 69,8 тис. тонн загальною вартістю $117,5 млн.