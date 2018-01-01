Допит Парубія у справі про держзраду Януковича тривав понад дві години

Сьогодні суд у справі Януковича допитає ще одного свідка

В Оболонському районному суді Києва закінчився допит голови Верховної Ради Андрія Парубія у справі за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Допит Парубія як свідка з боку обвинувачення тривав понад дві годин. [READ_MORE] Наступний свідок викликаний на 14:00, тому наразі у засіданні оголошено перерву. Як



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Голова Верховної Ради Андрій Парубій дав свідчення у суді

Сьогодні суд у справі Януковича допитає ще одного свідка

В Оболонському районному суді Києва закінчився допит голови Верховної Ради Андрія Парубія у справі за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

Допит Парубія як свідка з боку обвинувачення тривав понад дві годин.

Наступний свідок викликаний на 14:00, тому наразі у засіданні оголошено перерву.

Як повідомлялося, Парубій під час допиту заявив, що Росія заздалегідь ретельно готувала кілька планів розхитування ситуації в Україні, в тому числі і вторгнення на територію нашої держави.

Нагадаємо, 18 січня Оболонський районний суд міста Києва продовжив розгляд по суті справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Зокрема, сьогодні на засіданні заслухали свідків обвинувачення - колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію.

17 січня у суді в якості свідка зі сторони обвинувачення був допитаний екс-глава МЗС України, посол України в Польщі Андрій Дещиця.

29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разі змінювалися державні адвокати.