Кремль з 2012 року розробляв кілька сценаріїв щодо України - Парубій

У південних та східних областях України формувалася мережа контрольованих російськими спецслужбами організацій, - Парубій

Росія заздалегідь ретельно готувала кілька планів розхитування ситуації в Україні, в тому числі і вторгнення на територію нашої держави. Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час допиту в Оболонському районному суді Києва, де розглядається справа за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.



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Голова Верховної Ради Андрій Парубій

У південних та східних областях України формувалася мережа контрольованих російськими спецслужбами організацій, - Парубій

Росія заздалегідь ретельно готувала кілька планів розхитування ситуації в Україні, в тому числі і вторгнення на територію нашої держави. Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час допиту в Оболонському районному суді Києва, де розглядається справа за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

«Мені відомо, що керівництво Російської федерації розробляло кілька сценаріїв щодо України. Як стало мені відомо пізніше, вже під час перебування на Луганщині, де я вів переговори в тому числі з бойовиками, вже з 2012 року на території України, особливо в південних та східних областях, формувалася мережа контрольованих російськими спецслужбами організацій, які під виглядом реконструкторів подій Другої світової війни готували кадри і мали детальний план захоплення місцевих адміністрацій, місцевих органів влади та підготовки до введення російських військ», - сказав Парубій.

За його словами, така мережа існувала в 7 областях України і контактувала тісно з російськими спецслужбами.

«Розглядалося кілька сценаріїв щодо ситуації в України: як повномасштабна агресія, як налагодження контролю Росії у південному регіоні України - це так званий план «русская весна», «план Новоросії», який навіть не приховували вони і проголошували і на своїх сайтах. Він передбачав захоплення південно-східних областей і вихід до Придністров'я і таким чином, щоб з’єднати РФ з Придністров'ям, звичайно», - сказав Парубій.

На його переконання, рішення щодо того, який саме зі своїх планів треба втілювати, в Росії прийняли дуже оперативно.

«Але для багатьох українських підрозділів, які ми мали б залучити для захисту українського суверенітету, цей лист (лист Януковича до Путіна з прохання ввести війська. - Ред.) став підставою для саботажу всіх рішень центрального керівництва України для непідпорядкування, а дуже часто і для переходу на інший бік», - додав спікер парламенту.

Нагадаємо, 18 січня Оболонський районний суд міста Києва продовжив розгляд по суті справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Зокрема, сьогодні на засіданні заслухали свідків обвинувачення - колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію.

17 січня у суді в якості свідка зі сторони обвинувачення був допитаний екс-глава МЗС України, посол України в Польщі Андрій Дещиця.

29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разі змінювалися державні адвокати.

Джерело: Укрінформ