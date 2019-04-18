Доповідь Мюллера: Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові



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Спеціальний прокурор Роберт Мюллер

Після майже двох років розслідування, тисяч повісток, сотень ордерів та інтерв'ю зі свідками, спецпрокурор підтвердив, що російський уряд забезпечував зусилля щодо незаконного втручання в президентські вибори 2016 року

Спецпрокурор США Роберт Мюллер у своєму розслідуванні детально описав спроби Росії втрутитися у президентські вибори 2016 року через хакерські злами, однак не знайшов жодних доказів можливої змови кампанії Трампа з росіянами. Такі висновки підтвердив у четвер на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера, повідомляє «Укрінформ».

«Отже, підсумок. Після майже двох років розслідування, тисяч повісток, сотень ордерів та інтерв'ю зі свідками, спеціальний прокурор підтвердив, що російський уряд забезпечував зусилля щодо незаконного втручання в президентські вибори 2016 року, але не підтвердив, що кампанія Трампа або інші громадяни США перебували в змові (з російською стороною, – ред.) в контексті цих зусиль», - зауважив Барр.

Він підкреслив, що спецпрокурор Мюллер не знайшов жодних ознак «змови» громадян США з російським урядом. Водночас, зазначив він, президент Трамп опинився в безпрецедентній ситуації ще на початку свого терміну в Білому домі.

«Коли він (Дональд Трамп, – ред.) тільки починав свою роботу в офісі й прагнув виконувати обов'язки на посаді президента, федеральні агенти й прокурори перевіряли його діяльність до й після вступу на посаду, а також дії деяких його соратників», - сказав генпрокурор США.

Він також підкреслив, що в цей же час ЗМІ постійно поширювали спекуляції щодо особистої провини президента. «Але, як він (Трамп, – ред.) заявив з самого початку, насправді не було змови», - підкреслив генпрокурор США.

Барр також уточнив, що детальна доповідь за підсумками розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера буде оприлюднена об 11-й годині а місцевим часом (о 18-й за Києвом). Документ буде переданий Конгресу США і виставлений на сайті Міністерства юстиції.

«Я зобов'язаний забезпечити максимально можливу прозорість щодо розслідування спеціального прокурора відповідно до закону», - наголосив Барр.

Як повідомляв «Главком», 3 травня 2017 року екс-директор ФБР США Джеймс Комі виступив на сенатських слуханнях, в ході яких розглядалося питання про вплив Росії на вибори 2016 року в США.

Комі сказав, що Росія – «це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей».

У січні 2017 року американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.