У США оприлюднять відредаговану доповідь Мюллера про втручання Росії у вибори



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Міністр юстиції США Вільям Барр (на фото) планує оприлюднити відредаговану версію звіту спецпрокурора Роберта Мюллера Фото: Радіо Свобода

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не боїться оприлюднення звіту спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року

Міністр юстиції Сполучених Штатів Америки Вільям Барр 18 квітня планує оприлюднити відредаговану версію звіту спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання РФ у вибори президента США у 2016 році. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зокрема, Барр і його заступник Род Розенштейн, який призначив Мюллера спецпрокурором близько двох років тому, 18 квітня проведуть прес-конференцію, на якій обговорюватимуть звіт.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не боїться оприлюднення звіту спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року. На його думку, після публікації звіту все стане зрозуміло і логічно.

Так, 24 березня у Штатах був оприлюднений звіт спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Згідно з документом, спецпрокурор Мюллер виявив, що американські чиновники або представники штабу Дональда Трампа свідомо зробили змову з Російською Федерацією.

Додамо, глава спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що не виключає процедуру імпічменту Трампа за підсумками завершення розслідування Мюллера про втручання РФ у хід американських виборів 2016 року.

Як повідомляв «Главком», 3 травня 2017 року екс-директор ФБР США Джеймс Комі виступив на сенатських слуханнях, в ході яких розглядалося питання про вплив Росії на вибори 2016 року в США.

Комі сказав, що Росія – «це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей».

У січні 2017 року американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.