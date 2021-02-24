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    Доповідачка ООН звинуватила Іран у приховуванні обставин авіатрощі МАУ

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    Спецдоповідач ООН також звинуватила іранську владу в тому, що на місце катастрофи були допущені мародери - Доповідачка ООН звинуватила Іран у приховуванні обставин авіатрощі МАУ
    Спецдоповідач ООН також звинуватила іранську владу в тому, що на місце катастрофи були допущені мародери

    Спецдоповідач ООН оприлюднила лист із запитаннями на 45 сторінках, який вона направила в Тегеран ще в грудні минулого року

    Іран навмисно приховує обставини, пов'язані з авіакатастрофою літака компанії МАУ на початку 2020 року.

    Про це у Женеві заявила спеціальна доповідачка ООН з питань позасудових страт Аньєс Калламар, повідомляє DW.

    За словами Калламар, невідповідності в офіційних заявах іранської влади ніби спеціально мають «створити максимум плутанини та мінімум ясності».

    Спецдоповідач ООН оприлюднила лист із запитаннями на 45 сторінках, який вона направила в Тегеран ще в грудні минулого року. Вона зазначила, що досі не отримала відповіді від іранського уряду.

    Калламар повідомила, що, за даними Ірану, однією з причин збиття українського літака було зміщення позиції радіолокаційної станції військових, що призвело до помилки у зв'язку. Пояснень причин зміни позиції станції Іран, за її словами, не надав. Також немає пояснень, чому перед атакою не були перевірені розміри і льотні характеристики цілі.

    Спецдоповідач ООН також звинуватила іранську владу в тому, що на місце катастрофи були допущені мародери, а згодом там провели розрівнювання, не надавши можливості рідним загиблих отримати речі жертв катастрофи.

    Як відомо, напередодні Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака.

    Іранське слідство звинувачує 10 осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них – вищі військові командири. Під вартою перебуває одна особа.

    Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.

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    Теги: Іран ООН літак військові МАУ розслідування
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