Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ

Військова прокуратура Ірану збирається передавати справу до суду

Військова прокуратура Ірану заявила про завершення слідства в справі збитого поблизу Тегерану літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ). Як повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на голову Судово-юридичної організації збройних сил Ірану Шокроллу Бахрамі, наразі готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

«Розслідування справи про катастрофу українського літака було завершено у військовій прокуратурі», – зазначив він.

Він також додав, що судовий розгляд почнеться після попереднього процесу з присутністю підсудних. При цьому поки невідомо, чи буде суд відкритим або закритим.

Зазначимо, іранське слідство звинувачує десять осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них - вищі військові командири. Під вартою перебуває одна особа.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.