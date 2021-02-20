Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака
Військова прокуратура Ірану збирається передавати справу до суду
Військова прокуратура Ірану заявила про завершення слідства в справі збитого поблизу Тегерану літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ). Як повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на голову Судово-юридичної організації збройних сил Ірану Шокроллу Бахрамі, наразі готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.
«Розслідування справи про катастрофу українського літака було завершено у військовій прокуратурі», – зазначив він.
Він також додав, що судовий розгляд почнеться після попереднього процесу з присутністю підсудних. При цьому поки невідомо, чи буде суд відкритим або закритим.
Зазначимо, іранське слідство звинувачує десять осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них - вищі військові командири. Під вартою перебуває одна особа.
Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.