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    Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака

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    8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ - Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака
    8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ
    Фото з відкритих джерел

    Військова прокуратура Ірану збирається передавати справу до суду

    Військова прокуратура Ірану заявила про завершення слідства в справі збитого поблизу Тегерану літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ). Як повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на голову Судово-юридичної організації збройних сил Ірану Шокроллу Бахрамі, наразі готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

    «Розслідування справи про катастрофу українського літака було завершено у військовій прокуратурі», – зазначив він.

    Він також додав, що судовий розгляд почнеться після попереднього процесу з присутністю підсудних. При цьому поки невідомо, чи буде суд відкритим або закритим.

    Зазначимо, іранське слідство звинувачує десять осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них - вищі військові командири. Під вартою перебуває одна особа.

    8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули.
    Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

    Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.

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    Теги: прокуратура суд катастрофа літак МАУ розслідування Україна військова прокуратура
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