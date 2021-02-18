Катастрофа МАУ: Іран може затягнути з компенсацією на п’ять років

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»

Раніше чи пізніше справедливість буде відновлено, наголосив заступник міністра закордонних справ України

Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення ракетою пасажирського літака авіакомпанії МАУ.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін.

«Ми перебуваємо на стороні правди, за нами сила аргументів і норм міжнародного права. Раніше чи пізніше справедливість буде відновлено, і я більш ніж упевнений, що всі винні будуть притягнені до відповідальності, а іранська сторона виплатить належні компенсації родичам загиблих, авіакомпанії та державі Україна», – наголосив він.

На запитання, на який термін розраховує МЗС, Єнін відповів:

«Надзвичайно важко прогнозувати подальший перебіг обставин, беручи до уваги зокрема і внутрішньополітичні події в Ірані… Можемо посилатися на ту практику, яка склалася на сьогоднішній момент. Середній термін переговорних процесів у досудовому порядку триває від двох до п’яти років. Якщо ми говоримо про судові перспективи, там календар починається від п’яти до 10 років. Дуже сподіваємося врегулювати це питання в досудовому порядку. Всі зусилля української дипломатії і наших партнерів з коаліції зосереджені саме на результативному проведенні переговорів з іранською стороною».

Нагадаємо, літак МАУ в Ірані могли збити навмисно. Слідчі вивчають новий скандальний запис.

Президент Володимир Зеленський вважає, що іранцям, які збили український літак МАУ на початку 2020 року, не вдасться уникнути покарання.

Водночас секретар РНБО України Олексій Данілов сказав, що Україна не повинна погоджуватись на пропозицію від іранської сторони щодо компенсацій.

Раніше Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном. До фальсифікації звіту про збитий літак Іран намагався залучити українців.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Тегеран продовжує покривати винних у знищенні пасажирського літака МАУ в Ірані.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.