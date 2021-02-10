Літак МАУ в Ірані могли збити навмисно. Слідчі вивчають новий скандальний запис

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»

У справі про катастрофу літака МАУ під Тегеранов спливли нові цікаві факти

Канадське слідство отримало аудіозапис, на якому людина, схожа на міністра закордонних справ Ірану, заявляє, що знищення рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» могло бути навмисним.

Про це повідомляє CBC News.

На записах людина з голосом, схожим на главу МЗС Ірану Джавада Заріфа каже, що є «тисяча можливостей» для пояснення катастрофи літака, включаючи навмисний напад за участю двох, або трьох «інфільтрованих агентів». Він також стверджує, що правда про катастрофу літака «ніколи не буде розкрита на найвищому рівні уряду та збройних сил Ірану».

«Є причини, за якими дані ніколи не будуть розкриті. Вони не скажуть ні нам, ні будь-кому іншому, бо, якщо вони це зроблять, це відкриє деякі двері в системи оборони країни», – говорив Заріф.

CBC News заявило, що прослухало запис розмови, яка відбулася в перші місяці після катастрофи рейсу PS752. Ральф Гудейл, спеціальний радник премʼєр-міністра у справі рейсу літака МАУ повідомив, що в листопаді канадські судові експерти отримали копію запису для вивчення. Гудейл додав, що аудіофайл містить конфіденційну інформацію, і публічне коментування його деталей може поставити під загрозу життя його фігурантів.

Тим часом президент Володимир Зеленський вважає, що іранцям, які збили український літак МАУ на початку 2020 року, не вдасться уникнути покарання.

Водночас секретар РНБО України Олексій Данілов сказав, що Україна не повинна погоджуватись на пропозицію від іранської сторони щодо компенсацій.

Раніше Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном. До фальсифікації звіту про збитий літак Іран намагався залучити українців.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Тегеран продовжує покривати винних у знищенні пасажирського літака МАУ в Ірані.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.