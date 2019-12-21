Дощі і температура до +14: прогноз погоди в Україні на 21 грудня



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Вихідні в Україні очікуються теплими, хоча в деяких областях вдень пройдуть дощі

У суботу, 21 грудня, погода в Києві буде хмарною з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, вдень +7...+9 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +5...+11 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +4...+11 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +4...+11 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. В Донецькій області вночі та вранці туман. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень +1...+7 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+7 градусів, вдень +6...+13 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +10...+15 градусів.