Рятувальники попередили про погіршення погодних умов через туман



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У найближчі дні синоптики прогнозують дощі по всій країні

Метеорологи заявили про погіршення погодних умов в Україні. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, видимість складатиме 200-500 метрів.

«За прогнозами Укргідрометцентру, 20 грудня в Україні, окрім сходу, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 20 грудня, в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, але значно прохолодніше, ніж напередодні. У Києві 20 грудня теж похолодає. За прогнозом синоптика, в столиці буде без опадів, вдень до +5 градусів.

Діденко додала, що на вихідних в Україні потеплішає, але очікуються сильні дощі майже у всіх регіонах.

«21-22 грудня в Україні знову почне теплішати, а 23-24 грудня пройдуть непогані дощі«, - додала вона.

А ось Український гідрометцентр прогнозує на початок наступного тижня не тільки сильні дощі, але і суттєве зниження температури повітря. Очікується від +3 до +5 градусів у більшості областей країни, на півдні-від +7 до +10 градусів.