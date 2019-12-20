День святого Миколая в Києві встановив три температурних рекорди



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З 16 грудня у Києві вже зафіксовано сім температурних рекордів

У День святого Миколая, 19 грудня, у Києві максимальна температура повітря становила +11,3°С, що на 0,6°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1989 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Борис Срезневського, посилаючись на дані своєї метеостанції.

Завдяки теплій ночі та теплому дню, і середньодобова температура 19 грудня досягла +7,2°С, що на 2,4°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2015 року.

Нагадаємо, що ніч на Миколая у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.

З 16 грудня у Києві вже зафіксовано 7 температурних рекордів.

Як повідомлялося, 17 грудня у Києві після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,4°С, що на 1,7°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1937 році.

Раніше кліматологи зазначили, що з грудня минулого року по нинішній листопад усі місяці виявились теплішими за кліматичну норму.

Так, середньомісячна температура листопада у Києві становила +4,6 градуси , що вище за кліматичну норму на 2,5 градуси. Найхолодніше було 22-го числа, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 9,7°С, а найтепліше – 6 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +19,4 градусів, що стало рекордним значенням для цього дня.

Загалом у листопаді було 5 температурних рекордів.

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, грудень цього року очікується тепліший, ніж зазвичай. Похолодання і сніг скоріше за все прийдуть з 15 грудня.