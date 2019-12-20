День святого Миколая в Києві встановив три температурних рекорди
З 16 грудня у Києві вже зафіксовано сім температурних рекордів
У День святого Миколая, 19 грудня, у Києві максимальна температура повітря становила +11,3°С, що на 0,6°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1989 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Борис Срезневського, посилаючись на дані своєї метеостанції.
Завдяки теплій ночі та теплому дню, і середньодобова температура 19 грудня досягла +7,2°С, що на 2,4°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2015 року.
Нагадаємо, що ніч на Миколая у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.
З 16 грудня у Києві вже зафіксовано 7 температурних рекордів.
Як повідомлялося, 17 грудня у Києві після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,4°С, що на 1,7°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1937 році.
Раніше кліматологи зазначили, що з грудня минулого року по нинішній листопад усі місяці виявились теплішими за кліматичну норму.
Загалом у листопаді було 5 температурних рекордів.
Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, грудень цього року очікується тепліший, ніж зазвичай. Похолодання і сніг скоріше за все прийдуть з 15 грудня.