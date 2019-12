У суботу під аркою Дружби народів у Києві відкриється сноупарк (фото)



У вихідні у центрі Києва пройдуть змагання сноубордистів і лижників

У суботу, 21 грудня, під аркою Дружби народів у Києві відкриється один з найбільших міських сноупарків Європи.

Протягом вихідних тут відбудеться фестиваль Дабл Тріпл Snow Fest зі змаганнями професійних сноубордистів і лижників та відкритими концертами ТНМК, O.Torvald і «Хорошие парни».

Це рідкісна можливість для містян побачити турнір такого рівня в Україні, в історичному центрі Києва, не виїжджаючи на спеціальні майданчики. Висота гірки сягає п’ятиповерхового будинку, а довжина - половини футбольного поля.

Програма

Вдень локація стане місцем проведення міжнародних змагань із понад 70 райдерами з восьми країн, зокрема Польщі, Австрії, Німеччини, Білорусі, Словаччини та інших. Серед них — досвідчені українські спортсмени, учасники Олімпіади та чемпіонатів світу.

У суботу о 13:00 райдери покажуть свою майстерність на невеликому трампліні під час Fun Air Session, а в неділю о 13:00 у сноупарку відбудеться професійний Pro Jibbing Session на масштабному споті від Snow Factory. Переможців визначатимуть у категоріях Over All Winner, Best Trick и Best Style.

За перебігом турніру глядачі спостерігатимуть з трибун та на великому екрані. Фінал Pro Jibbing Session о 19:00 у неділю транслюватиме наживо канал Megogo Live.

Нагородження відбудеться о 21:00 і продовжиться музичною програмою на сцені The North Face — у суботу тут робитимуть хіп-хоп ТНМК, а ввечері неділі пануватиме рок від O.Torvald та «Хорошие парни». Крім того, вдень один з учасників ТНМК Олександр «Фоззі» Сидоренко та фронтмен O.Torvald Женя Галич стануть співведучими фестивалю разом із Андрієм Горошанським.

На території також облаштують бари та фудкорт для відвідувачів.

Час роботи локації

Локація буде відкрита під аркою Дружби народів для відвідування два дні, 21 та 22 грудня, з 11:00 до 23:00. Обидва дні змагання стартують о 13:00. Концертна програма розпочнеться о 21:00. Вхід на всі події фестивалю — вільний.

Проект створюють команди don’t Take Fake і Типовий Київ.