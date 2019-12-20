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    У суботу під аркою Дружби народів у Києві відкриється сноупарк (фото)

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    У суботу під аркою Дружби народів у Києві відкриється сноупарк (фото)

    У вихідні у центрі Києва пройдуть змагання сноубордистів і лижників

    У суботу, 21 грудня, під аркою Дружби народів у Києві відкриється один з найбільших міських сноупарків Європи.

    Протягом вихідних тут відбудеться фестиваль Дабл Тріпл Snow Fest зі змаганнями професійних сноубордистів і лижників та відкритими концертами ТНМК, O.Torvald і «Хорошие парни». 

    Це рідкісна можливість для містян побачити турнір такого рівня в Україні, в історичному центрі Києва, не виїжджаючи на спеціальні майданчики. Висота гірки сягає п’ятиповерхового будинку, а довжина - половини футбольного поля. 

    Програма

    Вдень локація стане місцем проведення міжнародних змагань із понад 70 райдерами з восьми країн, зокрема Польщі, Австрії, Німеччини, Білорусі, Словаччини та інших. Серед них — досвідчені українські спортсмени, учасники Олімпіади та чемпіонатів світу. 

    У суботу о 13:00 райдери покажуть свою майстерність на невеликому трампліні під час Fun Air Session, а в неділю о 13:00 у сноупарку відбудеться професійний Pro Jibbing Session на масштабному споті від Snow Factory. Переможців визначатимуть у категоріях Over All Winner, Best Trick и Best Style.

    За перебігом турніру глядачі спостерігатимуть з трибун та на великому екрані. Фінал Pro Jibbing Session о 19:00 у неділю транслюватиме наживо канал Megogo Live.

    Нагородження відбудеться о 21:00 і продовжиться музичною програмою на сцені The North Face — у суботу тут робитимуть хіп-хоп ТНМК, а ввечері неділі пануватиме рок від O.Torvald та «Хорошие парни». Крім того, вдень один з учасників ТНМК Олександр «Фоззі» Сидоренко та фронтмен O.Torvald Женя Галич стануть співведучими фестивалю разом із Андрієм Горошанським.

    На території також облаштують бари та фудкорт для відвідувачів.

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    У суботу під аркою Дружби народів у Києві відкриється сноупарк (фото)
    У суботу під аркою Дружби народів у Києві відкриється сноупарк (фото)

    Час роботи локації

    Локація буде відкрита під аркою Дружби народів для відвідування два дні, 21 та 22 грудня, з 11:00 до 23:00. Обидва дні змагання стартують о 13:00. Концертна програма розпочнеться о 21:00. Вхід на всі події фестивалю — вільний.

    Проект створюють команди don’t Take Fake і Типовий Київ.

    вихідні Київ фестиваль сноуборд
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