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    Синоптик розповіла, коли спаде спека в Україні

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    Метеоролог повідомила про погоду в Україні у найближчі дні - Синоптик розповіла, коли спаде спека в Україні
    Метеоролог повідомила про погоду в Україні у найближчі дні

    У Києві 2 вересня буде сухо, сонячно і жарко

    У середу, 2 вересня, погода в Україні буде спекотною і переважно сухою.

    Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

    Протягом дня в більшості областей очікується +30 - +35 градусів. У західних областях до +22 - +28 градусів.

    Дощі можливі лише у Волинській та Рівненській областях, а також у районі Карпат.

    У Києві 2 вересня буде сухо, сонячно і жарко.

    Послаблення спеки в столиці очікується з п'ятниці.

    Раніше Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. Синоптики впевнені, що цей вересень буде теплішим, ніж зазвичай. 

    прогноз погоди спека
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