Синоптик розповіла, коли спаде спека в Україні
Метеоролог повідомила про погоду в Україні у найближчі дні
У Києві 2 вересня буде сухо, сонячно і жарко
У середу, 2 вересня, погода в Україні буде спекотною і переважно сухою.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
Протягом дня в більшості областей очікується +30 - +35 градусів. У західних областях до +22 - +28 градусів.
Дощі можливі лише у Волинській та Рівненській областях, а також у районі Карпат.
У Києві 2 вересня буде сухо, сонячно і жарко.
Послаблення спеки в столиці очікується з п'ятниці.
Раніше Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. Синоптики впевнені, що цей вересень буде теплішим, ніж зазвичай.