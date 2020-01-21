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    Дослідження КВУ: «Європейська солідарність» - у лідерах за відвідуванням засідань Ради

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    <span>Депутати фракції &laquo;Європейська солідарність&raquo;</span> - Дослідження КВУ: «Європейська солідарність» - у лідерах за відвідуванням засідань Ради
    Депутати фракції «Європейська солідарність»
    Фото: eurosolidarity.org

    На засіданнях Верховної Ради були зареєстровані 83% депутатів «Європейської солідарності»

    Депутати фракції «Європейська Солідарність» відвідали 83% пленарних засідань другої сесії Верховної Ради. Про це повідомили експерти «Комітету виборців України», проаналізувавши показники роботи парламенту дев’ятого скликання, йдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

    «За час роботи 2 сесії Верховної Ради (вересень-січень) було проведено 58 пленарних засідань. В середньому на них було зареєстровано 348 народних депутатів із 423.

    Серед фракцій та груп парламенту найвищі показники відвідуваності в депутатів «Європейської Солідарності». Як правило, на засіданнях Ради були зареєстровані 83% депутатів ЄС», – йдеться в повідомленні.

    За результатами цього ж дослідження співголови фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко і Артур Герасимов лідирують за результативністю роботи серед усіх депутатів у Верховній Раді дев’ятого скликання.

    ЄС Верховна Рада Європейська солідарність Ірина Геращенко Артур Герасимов фракція
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