Офіс президента та ДБР стежать за Порошенком. Графік допитів підганяють під графік міжнародних візитів, – ЄС



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Явка на допити можлива лише за умови належного вручення повісток у відповідності до КПК України

Очевидно, Офіс Президента і ДБР незаконно стежать за Петром Порошенком, його розмовами і переписками.

Публічне «запрошення» на допити, не передбачене жодними нормами КПК, на 21 та 24 січня пролунали через півтори доби після того, як Порошенко забронював квитки для поїздки до Швейцарії туди на 21 і назад на 25 січня. Графік допитів тут же наклали на графік поїздки, повідомляє пресслужба партії «Європейська Солідарність».

«Щоб не давати владі приводів для спекуляцій, Порошенко вирішив скасувати цей візит і здати квитки. Однак, явка на допити можлива лише за умови належного вручення повісток у відповідності до Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться на сайті «Європейської Солідарності».

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Як повідомлялося, ДБР відкрило справу про можливе розголошення даних Трубою і начальником пресслужби Білоусенком.