У Порошенка хочуть знати, чому Богдан, Баканов і Аваков «прогуляли» нараду щодо авіакатастрофи МАУ



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Фракція «Європейська солідарність» 17 січня направила депутатський запит

Запит фракції був оголошений під час пленарного засідання Верховної Ради України

Парламентська фракція «Європейська солідарність» направила депутатський запит стосовно відсутності на робочій нараді з питань, пов’язаних із авіакатастрофою літака Boeing-737 в Ірані, керівника Офісу президента України Андрія Богдана, голови Служби безпеки України Івана Баканова та міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Запит був оголошений під час пленарного засідання Верховної Ради України.

«В.О. Зеленським при РНБОУ було створено оперативний штаб для розслідування причин авіакатастрофи літака Boeing-737. Однак звертаємо вашу увагу, що на зазначеній нараді були відсутні керівник Офісу президента України А.Й. Богдан, який, за інформацією ЗМІ очолює комітет з питань розвідувальної діяльності при президентові України, голова Служби безпеки України І.Г. Баканов та міністр внутрішніх справ України А.Б. Аваков», – йдеться у запиті.

«Відсутність на згаданій нараді очільників органів державної влади України, відповідальних за національну безпеку України, попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки, боротьби з тероризмом, вважаємо неприйнятним», – вважають в «Європейській солідарності».

Парламентарі вимагають від керівника Офісу президента України, голови Служби безпеки України і міністра внутрішніх справ України надати офіційну відповідь на питання – чи брали вони участь у засіданнях оперативного штабу і в разі їх відсутності на засіданні чи перебували вони в офіційній відпустці в цей час.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.