Народний депутат пояснив, що спільного між торговкою на базарі і українськими топ-чиновниками



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В країнах, де є велика різниця між зарплатами перших керівників і звичайних державних службовців, якраз і процвітає корупція

Що спільного між бабою на базарі та українськими топ-посадовцями, чому з приходом Зеленського до влади епоха бідності в Україні закінчилася лише для міністрів та інших чиновників, пояснив народний депутат від партії «Європейська солідарність» Микола Княжицький.

Повідомляє Еспресо.

Приходить дядько на базар купити півня. А півня баба продає:

– Скільки півень коштує? – питає дядько.

– Десять тисяч доларів, – відповідає баба.

– А чого ж так дорого?

– Гроші дуже треба.

Дуже життєвий анекдот. Тому що наші міністри, керівники державних підприємств, члени наглядових рад держпідприємств, тільки-но Зеленський прийшов до влади, так і поставили собі величезні зарплати.

Скільки вони отримують? Ну, від 250 до 500 тисяч гривень на місяць. Скільки це? Ну, від 10 до 20 тисяч доларів.

У сусідній Польщі політик чи міністр отримує приблизно 3–3,5 тисячі доларів чи євро. А керівник державного підприємства – 5 тисяч. Тобто, удвічі-втричі менше. І це при тому, що середня зарплата поляка втричі більша за середню зарплату українця. А внутрішній валовий продукт на душу населення – у шість разів більший у Польщі, ніж в Україні.

Чому ж так? Тому що ми – країна корумпована. Тому що люди, які називали себе «молодими новими обличчями» і антикорупціонерами, зайнявши посади керівників державних підприємств, членів наглядових рад, міністерські посади, ще раз підтвердили, що вони звичайні нефахові корупціонери.

Бо в таких країнах, де є велика різниця між зарплатами перших керівників і звичайних державних службовців, якраз і процвітає корупція. Тому що ми – 5, 10, 20 чоловік нагорі – можемо отримувати по 20 тисяч доларів щомісяця і називати себе чесними некорумпованими людьми. А там, унизу, хай і далі буде корупція.

Так і реформуємо Україну.

Нагадаємо, Кабмін оприлюднив зарплати міністрів.