Дострокові вибори: ЦВК утворила всі окружні комісії у максимальному складі



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ЦВК: усі 199 комісій утворюються у максимальному складі 18 осіб

Загалом до складу окружних комісій включається 3 582 особи

ЦВК утворила 199 окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у максимальному складі - 18 осіб.

Про це у п'ятницю ввечері повідомили у прес-службі Центральної виборчої комісії.

«Розглянувши відповідні подання політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання, а також політичних партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у народні депутати України від яких було зареєстровано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, кандидатури від яких до складу окружних виборчих комісій включаються за результатами жеребкування, проведеного Комісією 30 травня 2019 року, враховуючи, що інші кандидатури до складу ОВК є відхиленими, ЦВК утворила 199 окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

У ЦВК додали, що з урахуванням обовʼязкового включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій та із застосуванням механізму жеребкування загалом до складу окружних комісій включається 3 582 особи.

«Відтак усі 199 комісій утворюються у максимальному складі 18 осіб», - резюмували у прес-службі ЦВК.

Нагадаємо, під час підготовки до позачергових парламентських виборів Центрвиборчком оголосив вже 13 процедур закупівель, терміни яких виходять за межі строків підготовки до виборів.

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд відкрив провадження за поданням щодо розпуску Ради.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.