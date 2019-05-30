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    Політика

    Конституційний суд відкрив провадження за поданням щодо розпуску Ради (документ)

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    Конституційний суд відкрив провадження за поданням щодо розпуску Ради (документ)

    В Народному фронті розраховують, що Конституційний суд прийме рішення в місячний термін, тобто за місяць до дати голосування на позачергових виборах

    Суддя-доповідач у справі щодо неконституційності розпуску Верховної Ради повідомив, що провадження за відповідним поданням відкрите 29 травня. Про це написав у Facebook лідер фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.

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    «Просувається розгляд нашого подання до КС про неконституційність розпуску Ради. Суддя-доповідач Віктор Кривенко сьогодні офіційно повідомив мене, що провадження за поданням відкрите 29 травня, і попросив «невідкладно» повідомити мою правову позицію щодо подання. Зроблю це якнайшвидше», – зазначив народний депутат.

    «Наша позиція проста й логічна: законних підстав для розпуску парламенту не було й немає», – наголосив він.

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    Конституційний суд відкрив провадження за поданням щодо розпуску Ради (документ)
    Конституційний суд відкрив провадження за поданням щодо розпуску Ради (документ)

    Бурбак розраховує, що Конституційний Суд не затягуватиме із розглядом. «Ми попросили розглянути подання в місячний термін. Подання прийняте й розподілене 24 травня», – повідомив лідер фракції НФ.

    Він нагадав, що за ініціативи «Народного фронту» 62 народних депутати внесли конституційне подання щодо конституційності указу президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 21 травня 2019 року.

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