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    Другий тур виборів у Дніпрі: все, що потрібно знати про кандидатів

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    У першому турі жоден з кандидатів на не зміг заручитися підтримкою більшості виборців - Другий тур виборів у Дніпрі: все, що потрібно знати про кандидатів
    У першому турі жоден з кандидатів на не зміг заручитися підтримкою більшості виборців
    Фото: Радіо Свобода

    У неділю, 22 листопада, у Дніпрі відбудеться другий тур виборів мера міста. Розповідаємо, хто неочікувано кинув виклик чинному меру Борису Філатову

    Результати першого туру

    Перший тур виборів мера Дніпра відбувся 25 жовтня, тоді жоден з кандидатів на не зміг заручитися підтримкою більшості виборців.

    Зокрема, чинний мер міста Борис Філатов (партія «Пропозиція») отримав 46,41%, його несподіваний суперник Загід Краснов (партія «Громадська сила») - 13,15%.

    Кандидат від партії «Блок Українська перспектива» Олександр Вілкул відстав від Краснова на 447 голосів, тобто всього на  0,21%. 

    Кандидати, що вийшли до другого туру

    Борис Філатов є міським головою Дніпра з 2015 року, він балотувався від партії «УКРОП» і отримав у другому турі 52,32% голосів. Тоді Філатову вдалося здолати вищезгаданого Олександра Вілкула.

    У 2014 році Філатов був заступником голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, на виборах до парламенту у тому ж році був обраний нардепом, був очільником парламентської комісії з питань приватизації.  

    Як пише РБК-Україна, до цього Філатов займався юридичною діяльністю, спеціалізувався на юридичному супроводі бізнесу фінансово-промислових груп. Вів авторські програми місцевому телебаченні Дніпра.

    У 2020 році Філатов разом з іншими мерами українських міст став засновником партії «Пропозиція». 

    Загід Краснов - підприємець, голова наглядової ради «Дніпропетровський стрілочний завод». У 2014 році провалився на виборах до Верховної Ради, в 2006, 2010 та 2015 роках обирався депутатом міської ради Дніпра. 

    У 2007 році Краснов заснував громадську організацію «Громадська сила», яка спеціалізується на проектах соціальної сфери, поліпшення міської інфраструктури.

    Рейтинги кандидатів

    Центр соціальних досліджень SOCIS (опитування від 26 вересня - 2 жовтня) прогнозував повну перемогу Філатова ще у першому турі з 54,1%. Другий рядок займав Олександр Вілкул з 13,8%, а Загід Краснов мав отримати тільки 12% підтримки респондентів.

    За результатами передвиборчого дослідження групи Рейтинг (опитування від 8-17 серпня), в трійку лідерів увійшли Філатов - 48,5%, Вілкул - 14,9%, Краснов - 13,4%.

    При моделюванні другого туру з великим відривом від потенційних опонентів перше місце також зайняв Філатов - 57%: Вілкул - 23%. При цьому в опитуванні від Рейтингу не розглядалася пара кандидатів на другий тур «Філатов - Краснов».

    Крім Дніпра 22 листопада другий тур відбудеться в Дніпрі, Львові, Нікополі, Слов'янську, Ужгороді, Івано-Франківську, Дрогобичі, Миколаєві, Кривому Розі, Полтаві, Рівному та Черкасах.

    Теги: Борис Філатов місцева влада Дніпро
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