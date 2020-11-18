Другий тур виборів у Дніпрі: все, що потрібно знати про кандидатів

У першому турі жоден з кандидатів на не зміг заручитися підтримкою більшості виборців

У неділю, 22 листопада, у Дніпрі відбудеться другий тур виборів мера міста. Розповідаємо, хто неочікувано кинув виклик чинному меру Борису Філатову

Результати першого туру

Перший тур виборів мера Дніпра відбувся 25 жовтня, тоді жоден з кандидатів на не зміг заручитися підтримкою більшості виборців.

Зокрема, чинний мер міста Борис Філатов (партія «Пропозиція») отримав 46,41%, його несподіваний суперник Загід Краснов (партія «Громадська сила») - 13,15%.

Кандидат від партії «Блок Українська перспектива» Олександр Вілкул відстав від Краснова на 447 голосів, тобто всього на 0,21%.

Кандидати, що вийшли до другого туру

Борис Філатов є міським головою Дніпра з 2015 року, він балотувався від партії «УКРОП» і отримав у другому турі 52,32% голосів. Тоді Філатову вдалося здолати вищезгаданого Олександра Вілкула.

У 2014 році Філатов був заступником голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, на виборах до парламенту у тому ж році був обраний нардепом, був очільником парламентської комісії з питань приватизації.

Як пише РБК-Україна, до цього Філатов займався юридичною діяльністю, спеціалізувався на юридичному супроводі бізнесу фінансово-промислових груп. Вів авторські програми місцевому телебаченні Дніпра.

У 2020 році Філатов разом з іншими мерами українських міст став засновником партії «Пропозиція».

Загід Краснов - підприємець, голова наглядової ради «Дніпропетровський стрілочний завод». У 2014 році провалився на виборах до Верховної Ради, в 2006, 2010 та 2015 роках обирався депутатом міської ради Дніпра.

У 2007 році Краснов заснував громадську організацію «Громадська сила», яка спеціалізується на проектах соціальної сфери, поліпшення міської інфраструктури.

Рейтинги кандидатів

Центр соціальних досліджень SOCIS (опитування від 26 вересня - 2 жовтня) прогнозував повну перемогу Філатова ще у першому турі з 54,1%. Другий рядок займав Олександр Вілкул з 13,8%, а Загід Краснов мав отримати тільки 12% підтримки респондентів.

За результатами передвиборчого дослідження групи Рейтинг (опитування від 8-17 серпня), в трійку лідерів увійшли Філатов - 48,5%, Вілкул - 14,9%, Краснов - 13,4%.

При моделюванні другого туру з великим відривом від потенційних опонентів перше місце також зайняв Філатов - 57%: Вілкул - 23%. При цьому в опитуванні від Рейтингу не розглядалася пара кандидатів на другий тур «Філатов - Краснов».

Крім Дніпра 22 листопада другий тур відбудеться в Дніпрі, Львові, Нікополі, Слов'янську, Ужгороді, Івано-Франківську, Дрогобичі, Миколаєві, Кривому Розі, Полтаві, Рівному та Черкасах.