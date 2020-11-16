Де і коли пройдуть повторні місцеві вибори: ЦВК назвала дати

Поки відомо про чотири області, де знову проведуть голосування

Поки відомо про чотири області, де знову проведуть голосування

Повторні вибори відбудуться у Київській, Чернігівській, Сумській та Вінницькій областях

У кількох населених пунктах України відбудуться повторні місцеві вибори. Зокрема, голосування проведуть у Борисполі, Новгород-Сіверському та Броварах. Дата повторних виборів у деяких містах вже відома.

Наразі визначили, що повторні вибори відбудуться у Київській, Чернігівській, Сумській та Вінницькій областях. Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Отже, коли та де відбудуться повторні місцеві вибори:

Новгород-Сіверський - 17 січня 2021 року. Голосуватимуть за міського голову, адже обраний на виборах 25 жовтня - помер.

- 17 січня 2021 року. Голосуватимуть за міського голову, адже обраний на виборах 25 жовтня - помер. Бориспіль - 31 січня 2021 року. У місті теж відбудуться мерські вибори через смерть обраного міського голови.

- 31 січня 2021 року. У місті теж відбудуться мерські вибори через смерть обраного міського голови. Бровари - дату ще не визначили. У місті суд призначив повторні вибори мера та депутатів міськради.

- дату ще не визначили. У місті суд призначив повторні вибори мера та депутатів міськради. село Уланівка Вінницької області - дата наразі невідома. Повторно обиратимуть сільського голову через рішення суду.

У ЦВК зазначили, що вибори можуть визнати такими, що не відбулись, якщо обрана людина відмовляється від мандату чи посади. Також якщо виборчий процес був зупинений через введення воєнного або надзвичайного стану тощо.

Зауважимо, в комісії наголосили, що партія має подати до ЦВК копію рішення про участь у виборах не пізніше як за 48 днів до дня голосування.

Слід нагадати, 16 листопада стало відомо, що від коронавірусу помер новообраний мер Конотопа.

Як відомо, 15 листопада в семи містах України відбувся другий тур виборів. Середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%.

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