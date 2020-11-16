Місцеві вибори: КВУ зафіксував підкуп та каруселі у двох містах

КВУ: Такі серйозні порушення можуть вплинути на результат волевиявлення

У Краматорську та Українці Київської області були порушення, що можуть суттєво вплинути на результати волевиявлення

За словами голови КВУ Олексія Кошеля, у п'яти з семи громад, де відбувався другий тур виборів, були зафіксовані типові порушення виборчого законодавства і вони не мали суттєвого впливу на результат волевиявлення.

«Водночас у двох громадах із семи було зафіксовано використання технологій, яке може мати суттєвий вплив на результати волевиявлення. Це громада міста Краматорська та громада міста Українки Київської області», – цитує Кошеля Інтерфакс-Україна.

Так, у Краматорську спостерігачі КВУ зафіксували п'ять фактів, які можуть свідчити про підкуп виборців, – фотографування бюлетенів і звіт перед невідомими особами про зроблений вибір. Також технології підкупу і так званих каруселей зафіксовано в Українці.

«Отже, ми вважаємо, що у двох громадах із семи, в Краматорську та Українці, мали місце технології підкупу, які можуть мати суттєвий вплив на результати волевиявлення», – наголосив Кошель.

15 листопада відбувся другий тур місцевих виборів у п’яти обласних центрах, одному районному та одному місті районного значення.

Мерів міст обирали у Луцьку, Одесі, Херсоні, Сумах, Краматорську, а також у Кам’янець-Подільському і місті Українка (Київська область).

Нацполіція відкрила сім кримінальних проваджень і склала чотири адміністративних протоколи у зв'язку з порушеннями виборчого процесу. Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич заявив, що день голосування пройшов без серйозних порушень.