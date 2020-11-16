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    Місцеві вибори: КВУ зафіксував підкуп та каруселі у двох містах

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    КВУ: Такі серйозні порушення можуть вплинути на результат волевиявлення - Місцеві вибори: КВУ зафіксував підкуп та каруселі у двох містах
    КВУ: Такі серйозні порушення можуть вплинути на результат волевиявлення
    Фото: Думская

    У Краматорську та Українці Київської області були порушення, що можуть суттєво вплинути на результати волевиявлення

    За словами голови КВУ Олексія Кошеля, у п'яти з семи громад, де відбувався другий тур виборів, були зафіксовані типові порушення виборчого законодавства і вони не мали суттєвого впливу на результат волевиявлення. 

    «Водночас у двох громадах із семи було зафіксовано використання технологій, яке може мати суттєвий вплив на результати волевиявлення. Це громада міста Краматорська та громада міста Українки Київської області», – цитує Кошеля Інтерфакс-Україна.

    Так, у Краматорську спостерігачі КВУ зафіксували п'ять фактів, які можуть свідчити про підкуп виборців, – фотографування бюлетенів і звіт перед невідомими особами про зроблений вибір. Також технології підкупу і так званих каруселей зафіксовано в Українці.

    «Отже, ми вважаємо, що у двох громадах із семи, в Краматорську та Українці, мали місце технології підкупу, які можуть мати суттєвий вплив на результати волевиявлення», – наголосив Кошель.

    15 листопада відбувся другий тур місцевих виборів у п’яти обласних центрах, одному районному та одному місті районного значення. 

    Мерів міст обирали у Луцьку, Одесі, Херсоні, Сумах, Краматорську, а також у Кам’янець-Подільському і місті Українка (Київська область).

    Нацполіція відкрила сім кримінальних проваджень і склала чотири адміністративних протоколи у зв'язку з порушеннями виборчого процесу. Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич заявив, що день голосування пройшов без серйозних порушень.

    Теги: вибори Україна
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