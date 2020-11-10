Місцеві вибори: «Слуга народу» і «Голос» домовилися про взаємопідтримку кандидатів у двох містах

Олександр Корнієнко: Крім Ужгорода до другого туру виборів вийшли наші кандидати у Полтаві, Нікополі і Кривому Розі

«Слуга народу» та «Голос» домовились про взаємопідтримку

За словами голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка, під час другого туру місцевих виборів його політсила підтримає кандидата на пост мера Черкас від партії «Голос», а «Голос» підтримає кандидата-слугу в Ужгороді. Про це він заявив на брифінгу 10 листопада.

«Нашого кандидата в Ужгороді Віктора Щадея підтримує партія «Голос» і ми підтримуємо у Черкасах Віктора Євпака, кандидата від партії «Голос», – заявив Корнієнко.

В Ужгороді за крісло мера будуть боротися чинний міський голова Богдан Андріїв і «слуга» Віктор Щадей. У Черкасах до другого туру виборів вийшов чинний мер Анатолій Бондаренко і кандидат від «Голосу» Віктор Євпак.

У «Слузі народу» також повідомили, що крім Ужгорода до другого туру виборів міського голови вийшли їхні кандидати у Полтаві, Нікополі і Кривому Розі.

Перший тур місцевих виборів відбувся 25 листопада.

7 листопада народний депутат від «Слуги народу» Зіновій Андрійович написав заяву про складання повноважень у зв’язку з обранням на посаду мера Надвірної Івано-Франківської області.