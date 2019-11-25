Дружина президента стала на захист українок, постраждалих від насильства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дружина президента наголосила на тому, що важливим є подальше збільшення кількості притулків – шелтерів – для постраждалих від насильства Фото: пресслужба президента України

Перша леді виступила за створення найближчим часом кол-центру національного рівня, де постраждалим від насильства надаватиметься вся потрібна інформація

У рамках всесвітньої кампанії «16 днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства» дружина президента Олена Зеленська взяла участь у відкритті у Кабміні виставки, присвяченої українцям, які стали жертвами насильства, але зуміли його подолати.

Про це 25 листопада повідомляє пресслужба глави держави.

«Насильство щодо жінок є одним із найпоширеніших порушень прав людини у світі. На жаль, Україна не є винятком: за статистикою, від психологічного чи фізичного насилля страждає кожна п’ята українка. Розбудова сервісів для постраждалих та боротьба з насильством в Україні ще триває, але ці історії – перші успіхи, якими варто ділитися. Насамперед для того, щоб українки знали, що ці сервіси існують і допомога є», – зауважила Зеленська.

Дружина президента наголосила на тому, що важливим є подальше збільшення кількості притулків – шелтерів – для постраждалих від насильства, адже за стандартами має бути одне місце на 10 тисяч міського населення, а також мобільних груп поліції «Поліна», яких сьогодні критично не вистачає.

Пріоритетним перша леді вважає й створення найближчим часом кол-центру національного рівня, де постраждалим надаватиметься вся потрібна інформація. «Такий сервіс – базово необхідний, адже він не просто дасть можливість дізнатися про свої права та їхній захист, а й отримати кваліфіковану допомогу швидко та вчасно», – заявила Зеленська.

До слова, експозиція, представлена у Кабінеті Міністрів, – реальні історії тих, хто постраждав від насильства, але завдяки якісній допомозі з боку держави зміг зупинити його. 10 розповідей людей, які вибрали не терпіти й мовчати, а протидіяти.

Ці історії – своєрідна презентація роботи таких служб та нововведень до законодавства, як притулки для постраждалих від насильства, пункти невідкладної медичної допомоги при жіночих консультаціях та лікарнях, мобільні групи поліції з реагування на випадки домашнього насильства «Поліна» (поліція проти насильства), національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству, денні кризові центри, центри безоплатної вторинної правової допомоги, терміновий заборонний припис.

Наведені життєві приклади демонструють, яким важливим є розвиток запобігання та викорінення насильства щодо жінок та дівчат, і скільки кроків ще має бути зроблено.