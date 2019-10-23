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    Олена Зеленська в Японії відвідала унікальний центр здоров’я (фото)

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    <p>Олена Зеленська зустрілася з мером району Мінато Масаакі Такеї, який розповів про інклюзивну інфраструктуру Центру здоров&rsquo;я</p> - Олена Зеленська в Японії відвідала унікальний центр здоров’я (фото)

    Олена Зеленська зустрілася з мером району Мінато Масаакі Такеї, який розповів про інклюзивну інфраструктуру Центру здоров’я

    Фото: пресслужба глави української держави

    Муніципальний центр здоров’я Мінато в Токіо оснащений пристроями голосового керування, написами шрифтом Брайля, є спеціальні вбиральні для людей з інвалідністю та для осіб з маленькими дітьми

    Перша леді Олена Зеленська під час робочого візиту президента України до Японії відвідала Муніципальний центр здоров’я району Мінато, що опікується дітьми та їхніми родинами й забезпечує медичну та соціальну підтримку від моменту вагітності до повноліття дитини.

    Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

    Зазначається, що Олена Зеленська зустрілася з мером району Мінато Масаакі Такеї, який розповів про інклюзивну інфраструктуру Центру здоров’я.

    Він зазначив, що Центр побудований таким чином, щоб забезпечувати максимальний комфорт для всіх відвідувачів та їхніх родин – незалежно від потреб. Центр оснащений пристроями голосового керування, написами шрифтом Брайля, є спеціальні вбиральні для людей з інвалідністю та для осіб з маленькими дітьми. Також є можливість взяти напрокат візки й потрапити у Центр із собакою-поводирем.

    Олена Зеленська зі свого боку зазначила, що здоров’я дітей, їхніх матерів, майбутніх поколінь українців – один з найважливіших напрямів її діяльності.

    «Мета таких візитів – перейняти досвід та найкращі здобутки, щоб певні ідеї та ініціативи можна було втілити в Україні. Тема жіночого та дитячого здоров’я, запобігання хворобам, ранньої діагностики, піклування про новонароджених – мій ключовий інтерес», - підкреслила дружина президента.

    Також перша леді висловила зацікавленість тим, як саме держава підтримує ініціативи з допомоги матерям і маленьким дітям та які існують механізми взаємодії.

    Олена Зеленська взяла участь в екскурсії Центром, яку провели очільники відділів та різних напрямів. Їй розповіли про послуги, що надаються вагітним жінкам і жінкам, котрі нещодавно народили, та про те, як відбувається спостереження за перебігом вагітності.

    Працівники Центру повідомили, що в Японії вагітним дають спеціальні значки – завдяки цьому інші знають, що перед ними вагітна, якій може знадобитися допомога чи підтримка.

    Окремо було обговорено тему вакцинації – японські лікарі поділилися досвідом проведення щеплень та контролю цього процесу. Олена Зеленська зазначила, що вакцинація, як і інші засоби профілактики та запобігання хворобам, також є одним з її пріоритетних інтересів.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у понеділок прибув до Японії в рамках робочого візиту, де взяв участь у церемонії інтронізації японського імператора.

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