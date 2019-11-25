Олена Зеленська зізналася, що вдома сварить чоловіка



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Олена та Володимир Зеленські Фото: Главком

Перша леді України розповіла про стосунки із Зеленським

Дружина президента Володимира Зеленського Олена сварить чоловіка дуже рідко, оскільки через сутички у нього псується настрій.

Про це вона розповіла в інтерв'ю ТСН.Тиждень.

«Ми намагаємось вдома поменше розмовляти про роботу. Але, якщо мені захочеться, я можу його посварити, так. Ніхто не забороняє», – сказала вона.

За словами першої леді, все ж краще, коли вона не сварить чоловіка, оскільки через чвари у нього значно псується настрій.

Також Зеленська поскаржилася на брак часу, оскільки через активну політичну діяльність вона не має змоги приділяти достатньо уваги дітям.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська розповіла, що планує реформувати харчування у школах у зв’язку з низькою якістю приготованої їжі у навчальних закладах.