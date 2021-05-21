ДТП під Харковом. Автомобіль розірвало навпіл, є травмовані (відео)

Пожежникам вдалося ліквідувати вогонь, а обох водії направили до лікарні

Уранці 21 травня харківським рятувальникам надійшло повідомлення про загоряння автомобіля внаслідок ДТП. Подія трапилася на трасі в с. Лісне Малоданилівської селищної ради Харківського району.

Два автомобілі ГАЗ 31029 та Subaru Forester здійснили лобове зіткнення. В результаті події автівка ГАЗ розлетілась на дві частини, після чого загорівся моторний відсік.

Пожежникам вдалося ліквідувати вогонь, а обох водії направили до лікарні.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області 21 травня вантажівка впала в річку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини, ще один травмований.

На Запоріжжі 15 травня водій легковика у стані алкогольного сп’яніння скоїв зіткнення з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП одна жінка загинула, ще шість осіб отримали травми.