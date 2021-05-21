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    ДТП під Харковом. Автомобіль розірвало навпіл, є травмовані (відео)

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    ГАЗ розламався навпіл, а частина з моторним відсіком загорілася - ДТП під Харковом. Автомобіль розірвало навпіл, є травмовані (відео)
    ГАЗ розламався навпіл, а частина з моторним відсіком загорілася
    Фото: ГУ ДСНС України у Харківській област

    Пожежникам вдалося ліквідувати вогонь, а обох водії направили до лікарні

    Уранці 21 травня харківським рятувальникам надійшло повідомлення про загоряння автомобіля внаслідок ДТП. Подія трапилася на трасі в с. Лісне Малоданилівської селищної ради Харківського району.

    Два автомобілі ГАЗ 31029 та Subaru Forester здійснили лобове зіткнення. В результаті події автівка ГАЗ розлетілась на дві частини, після чого загорівся моторний відсік.

    Пожежникам вдалося ліквідувати вогонь, а обох водії направили до лікарні.

    Нагадаємо, в Івано-Франківській області 21 травня вантажівка впала в річку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини, ще один травмований.

    На Запоріжжі 15 травня водій легковика у стані алкогольного сп’яніння скоїв зіткнення з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП одна жінка загинула, ще шість осіб отримали травми.

    Теги: Харків ДТП газ автомобіль
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    ДТП під Харковом. Автомобіль розірвало навпіл, є травмовані (відео)