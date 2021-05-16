На Запоріжжі п'яний водій влаштував ДТП: є загибла та шестеро постраждалих

Мікроавтобус «Мерседес Віто» після ДТП у Бердянському районі

В результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся: одна жінка загинула, шість пасажирів отримали травми

У Бердянському районі 15 травня водій легковика у стані алкогольного сп’яніння скоїв зіткнення з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП одна жінка загинула, ще шість осіб отримали травми. Про це йдеться у повідомленні поліції у Запорізькій області.

Так, водій автомобіля «Лада Калина», 1990 року народження, не надавши переваги в русі, скоїв зіткнення з маршрутним авто «Мерседес Віто». В результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся: одна жінка загинула, шість пасажирів отримали травми.

Водій та ще два пасажири легковика не постраждали.

За результатами медичної експертизи, водій «Лади Калини» знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Наразі його затримано.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, на трасі Житомир-Чернівці поблизу с. Веселівка Хмельницького району сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті аварії чотири людини загинули.

Також повідомлялося, що у Полтавській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У результаті зіткнення легковика з вантажівкою загинули два журналісти. За інформацією місцевих ЗМІ, в аварії загинула знімальна група телеканалу «НТН» Володимир Непийпиво і Костянтин Худолій.