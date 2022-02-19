ДТП з харківським «мажором»: батькам Миколи Харківського оголосили підозри

Невиконання обов’язків по догляду за дитиною – повідомлено про підозру батькам неповнолітнього, якого судитимуть за смертельну ДТП

За даними слідства, з листопада 2019 року по жовтень 2021 року 16-річний підліток скоїв кілька адміністративних та кримінальних правопорушень

Матері та батьку 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна, повідомили про підозри через невиконання батьківських обов'язків. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру матері та батьку 16-річного водія за фактом злісного невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

За даними слідства, з листопада 2019 року по жовтень 2021 року неповнолітній вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень. Так, 26 жовтня 2021 року в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові відбулося зіткнення автомобіля Infiniti під керуванням 16-річного водія та автомобіля Chevrolet Aveo, водій якого загинув на місці. Троє пасажирів Infiniti отримали тілесні ушкодження.

Крім того, встановлено, що у листопаді 2019 року неповнолітній, перебуваючи в одному із харківських супермаркетів, влаштував стрілянину. Під час конфлікту з матір’ю та братом своєї однокласниці, хлопець дістав пневматичний пістолет та вистрілив у них, спричинивши тілесні ушкодження. Ухвалою суду до неповнолітнього застосовано примусові заходи виховного характеру та передано під нагляд матері до досягнення ним повноліття. Проте, не виконуючи вимоги суду, мати систематично виїжджала за кордон, через що син залишався без нагляду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Харківській області.

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