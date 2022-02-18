Автівку з кортежу Ярославського після аварії зачищали від слідів крові (фото)

Експерти встановили, що наслідки ДТП намагалися приховати

Експерти зі слідчими оглянули автомобілі із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського та встановили, що до моменту вилучення авто окремі їх елементи замивали, ймовірно, щоб приховати сліди смертельного наїзду на людину. Про це повідомляє Нацполіція.

Вилучені всі об’єкти слідової інформації, які мають значення для встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди, звітує Нацполіція. До моменту вилучення окремі елементи авто були замиті, а саме – передня частина, колеса та днище, зʼясували експерти.

Це свідчить про спробу фігурантів справи знищити сліди, які можуть вказувати на причетність автомобілів до ДТП, вважають правоохоронці.

Ретельний огляд раніше вилучених транспортних засобів проведено в рамках призначених комплексних судових експертиз.

Нагадаємо, у ніч із 9 на 10 лютого в Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув чоловік. Водій з місця події втік. Після проведення першочергових слідчих дій встановлено, що до смертельної аварії причетні автомобілі із кортежу бізнесмена Ярославського.

У результаті два транспортні засоби для проведення експертних досліджень доставили в Київ.

Раніше повідомлялося про те, що відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення з Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи одягу загиблого в автопригоді чоловіка. А вже 14 лютого речові докази «знайшлися» в службовому приміщенні цієї установи.

Як з’ясували ЗМІ, жертву ДТП за участю кортежа Ярославського переїхали двічі, про що повідомили джерела в правоохоронних органах. Крім цього джерела стверджують, що бізнесмен начебто був на місці події. Також, за даними ЗМІ, чоловік, який «здався» правоохоронцям як винуватець ДТП, на момент дорожньо-транспортної пригоди перебував далеко від місця події.

У Нацполіції повідомили, що бізнесмена через можливу причетність до скоєння ДТП викличуть на допит після повернення в Україну.

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