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    Резонансна ДТП у Харкові: адвокатка «мажора» оприлюднила шокуючи подробиці

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    Алкогольна інтоксикація Носова була смертельною &ndash; результати експертизи - Резонансна ДТП у Харкові: адвокатка «мажора» оприлюднила шокуючи подробиці
    Алкогольна інтоксикація Носова була смертельною – результати експертизи
    фото з відкритих джерел

    Захисниця Миколи Харківського каже, що загиблий водій Chevrolet був п’яний

    У крові водія, який загинув у спричиненій 16-річним «мажором» Миколою Харківським аварії, виявили смертельну дозу алкоголю. Про це розповіла адвокатка неповнолітнього водія, якого звинувачують у смертельній ДТП, Інна Данилова. Про це пише newsroom.kh.ua.

    За її словами, потерпілі та їхні представники приховували інформацію, що 58-річний водій Chevrolet Aveo Ігор Носов був п'яний.

    Вона отримала матеріали справи для ознайомлення лише наприкінці грудня минулого року. У документах містились висновки судово-медичної експертизи за фактом смерті Носова. Було вказано дві причини смерті: тілесні ушкодження в результаті аварії та алкогольна інтоксикація (у крові було 3,65 проміле алкоголю).

    Адвокатка заявляє, що всю вину звалюють на неповнолітнього, тоді як доросла людина теж дозволила собі сісти за кермо в такому стані. Цілком можливо, що він і сам не доїхав би, стверджує вона.

    «Весь цей час мого підзахисного подавали ледь не як Чикатила. Хоча він неповнолітній без життєвого досвіду, який зробив дурну помилку. А в цей же час доросла людина сіла за кермо в такому стані, адже це майже чотири проміле – смертельна доза. Звісно, загибель людини – це страшна трагедія. Але в цьому випадку, якби Микола не врізався в нього, він просто не доїхав би», – наголосила юристка.

    Як стало відомо, справу щодо ДТП за учасні Харківського розгляне суддя, яка раніше дала винуватцю умовний термін.

    Як відомо, увечері 26 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія – водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. За даними ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Михайлович Харківський 2005 року народження. Водій Chevrolet Aveo загинув на місці. Серйозно постраждали троє пасажирів Infinity, тоді як водій залишився фактично неушкодженим.

    Відомо, що Харківський неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.

    16-річний Микола Харківський, який був за кермом Infiniti і скоїв у Харкові смертельну ДТП, раніше одержав умовний термін за те, що кілька років тому вистрілив жінці в обличчя з пневматичного пістолета.

    Теги: Харків трагедія ДТП водій
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    Резонансна ДТП у Харкові: адвокатка «мажора» оприлюднила шокуючи подробиці