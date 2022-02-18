У Вінниці нетверезий водій влаштував перегони з патрульними (відео)

Стосовно порушника склали п'ять адміністративних протоколів

У Вінниці 17 лютого патрульні намагалися наздогнати водія позашляховика, який порушував правила дорожнього руху. Зрештою, порушник отримав п'ять адмінпротоколів, повідомляє пресслужба патрульної поліції.

На вулиці Київська патрульні помітили іномарку, водій якої грубо порушував правила дорожнього руху. Втім, на вимогу зупинитися водій порушник не реагував.

Зупинити автомобіль BMW Х7 зуміли перед перехрестям вулиць Київська–Чорновола–Стрілецька. Інцидент стався буквально під вікнами мешканців «Набережного кварталу». Поліцейські мусили заблокувати проїзд іномарки, притиснувши її до високої бетонної опори між дорогою та пішохідною частиною.

Коли до водія підійшли інспектори, чоловік несподівано натиснув на педаль газу та і врізався автомобіль патрульних.

Поспілкувавшись із водієм, у нього помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Окрім запаху та нечітких рухів, чоловік був агресивним – він лаявся і провокував бійку.

Автор: Маруся Андерсон

«Щоб його втихомирити, довелося одягати кайданки. На місце з'їхалися ще кілька екіпажів поліції. Через цю ситуацію на дорозі виникло ускладнення руху, що спровокувало затор», – йдеться у повідомленні.

На початку місяйя у Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль наїхав на хлопця, який переходив дорогу через нерегульований пішохідний перехід. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Раніше у Вінниці сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалася 17-річна дівчина. Близько 21-ї години вечора 30 січня по вулиці Мури автомобіль Chevrolet збив дівчину, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

Також повідомлялося, що п’яний водій «швидкої» влаштував ДТП на Закарпатті.

До слова, у Дніпрі поліція затримала водія, який в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП із чотирма автівками.

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