Під Києвом авто кілометр тягло безхатченка, який зачепився за фаркоп
41-річна жінка-водій не помітила, що за її авто каптуром зачепився чоловік
Чоловік знепритомнів, його доставили до лікарні
У місті Боярка Фастівського району Київської області у четвер, 17 лютого, сталася незвичайна ДТП - безпритульний зачепився за фаркоп позашляховика Кіа Sorento, машина рушила і потягла його за собою. Про це повідомили у поліції Київської області.
Зазначається, що 41-річна жінка-водій не помітила, що за її авто каптуром зачепився чоловік. Вона проїхала близько кілометра, перш ніж побачила його.
В результаті події чоловік втратив свідомість, його доправили до лікарні.
Поліцейські встановлюють особу потерпілого та повідомляють, що йому на вигляд 40-45 років, був одягнений у темний одяг. Правоохоронці звертаються до мешканців району з проханням надати інформацію про те, що сталося, а також про бездомне.
Після встановлення всіх обставин ДТП інциденту буде надано правову кваліфікацію.
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