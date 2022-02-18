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    Під Києвом авто кілометр тягло безхатченка, який зачепився за фаркоп

    41-річна жінка-водій не помітила, що за її авто каптуром зачепився чоловік&nbsp; - Під Києвом авто кілометр тягло безхатченка, який зачепився за фаркоп

    41-річна жінка-водій не помітила, що за її авто каптуром зачепився чоловік 

    фото: facebook/Поліція Київської області

    Чоловік знепритомнів, його доставили до лікарні

    У місті Боярка Фастівського району Київської області у четвер, 17 лютого, сталася незвичайна ДТП - безпритульний зачепився за фаркоп позашляховика Кіа Sorento, машина рушила і потягла його за собою. Про це повідомили у поліції Київської області.

    Зазначається, що 41-річна жінка-водій не помітила, що за її авто каптуром зачепився чоловік. Вона проїхала близько кілометра, перш ніж побачила його.

    В результаті події чоловік втратив свідомість, його доправили до лікарні.

    Поліцейські встановлюють особу потерпілого та повідомляють, що йому на вигляд 40-45 років, був одягнений у темний одяг. Правоохоронці звертаються до мешканців району з проханням надати інформацію про те, що сталося, а також про бездомне.

    Після встановлення всіх обставин ДТП інциденту буде надано правову кваліфікацію.

    Нагадаємо, у Києві патрульним завдяки відеоролику, опублікованому в соціальних мережах, вдалося знайти водія BMW, який порушив правила дорожнього руху.

    Також, на Бориспільській трасі (виїзд із Києва) трапилося серйозне ДТП із постраждалими.

    Нещодавно, у місті Кагарлик 56-річний водій автівки Skoda Octavia збив 7-річного хлопчика.

    Також, у Шевченківському районі столиці трапилося ДТП за участю трьох автомобілів.

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    Теги: ДТП водій Київщина
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    Під Києвом авто кілометр тягло безхатченка, який зачепився за фаркоп