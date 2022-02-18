Під Києвом авто кілометр тягло безхатченка, який зачепився за фаркоп

41-річна жінка-водій не помітила, що за її авто каптуром зачепився чоловік

Чоловік знепритомнів, його доставили до лікарні

У місті Боярка Фастівського району Київської області у четвер, 17 лютого, сталася незвичайна ДТП - безпритульний зачепився за фаркоп позашляховика Кіа Sorento, машина рушила і потягла його за собою. Про це повідомили у поліції Київської області.

Зазначається, що 41-річна жінка-водій не помітила, що за її авто каптуром зачепився чоловік. Вона проїхала близько кілометра, перш ніж побачила його.

В результаті події чоловік втратив свідомість, його доправили до лікарні.

Поліцейські встановлюють особу потерпілого та повідомляють, що йому на вигляд 40-45 років, був одягнений у темний одяг. Правоохоронці звертаються до мешканців району з проханням надати інформацію про те, що сталося, а також про бездомне.

Після встановлення всіх обставин ДТП інциденту буде надано правову кваліфікацію.

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