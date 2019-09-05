Дубіль ініціював аудит діяльності Міністерства охорони здоров’я часів Супрун



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Комітет Верховної Ради підтримав пропозицію щодо аудиту МОЗ

Народний депутат від «Батьківщини», перший заступник голови комітету Верховної ради з питань здоров’я нації Валерій Дубіль ініціював проведення аудиту діяльності Міністерства охорони здоров’я в період керівництва Уляни Супрун. Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, відповідне рішення підтримали 13 з 15 присутніх на засіданні у середу, 4 вересня, членів комітету.

«За моєю ініціативою комітет вирішив підбити підсумки роботи колишньої влади - підтримали подану мною пропозицію ініціювати проведення аудиту МОЗу з липня 2016 до 29 серпня 2019 року Рахунковою палатою і Державною аудиторською службою», - зауважив Дубіль.

Нардеп розповів, що члени комітету з питань здоров'я нації на засіданні також обрали голів підкомітетів і склали план порятунку української медицини.

За його словами, пріоритетом роботи комітету визначили доступність медичної допомоги, незалежно від статків людини та її місця проживання.

«Це те, за що я та фракція «Батьківщини» боролися ще у минулому скликанні. Не може бути здорової людини у суспільстві хворих людей, які б щеплення ти не робив і як би не слідкував за своїм здоров’ям! А невчасне лікування взагалі призводить до ускладнення хвороби, інвалідизації та смерті», - зауважив нардеп.

Дубіль нагадав, що доступність медичної допомоги стане однією з тем обговорення на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

«Наша фракція - перша націлила свою законодавчу роботу у цьому напрямку і зараз є всі передумови, щоб інші депутати доєдналися до неї і нарешті зробили українську медицину доступною і якісною», - додав парламентарій.

Дубіль також запропонував створити підкомітет Верховної ради з питань технічного регулювання та стандартизації.

«Без удосконалення системи галузевої стандартизації нам не вдасться провести зміни, не вдасться зробити так, щоб не було різниці між сільськими і міськими закладами охорони здоров’я, не вдасться зробити ліки і медпослуги однаково якісними. Над цими питаннями працюватиму як голова підкомітету», - написав політик.