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    В Україні з’явився День безпеки пацієнтів

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    В Україні з’явився День безпеки пацієнтів

    День безпеки пацієнтів проводитиметься щорічно 17 вересня

    Президент Володимир Зеленський сьогодні, 4 вересня, підписав указ, яким запровадив відзначення Дня безпеки пацієнтів.

    Про це інформує пресслужба Офісу президента.

    Згідно з указом, День безпеки пацієнтів проводитиметься щорічно 17 вересня.

    У документі зазначається, що рішення було ухвалене, «визнаючи гарантування безпеки пацієнтів одним із важливих елементів надання якісної медичної допомоги та підтримуючи рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я».

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    Указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Як повідомлялося, нова очільниця міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька даватиме поради громадянам, але стосовно медичного права.

    Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька - юрист в галузі медичного права, доктор права, працювала в Національному університеті Києво-Могилянська академія на кафедрі міжнародного права та спеціальних правових наук та на кафедрі міжнародного та європейського права.

    Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що в керівництві Міністерства охорони здоров’я за кілька місяців може статися ротація – очільником відомства стане Михайло Радуцький, а чинна керівник МОЗ Зоряна Скалецька – його заступником.

    На засіданні 29 серпня парламент призначив міністром охорони здоров’я Зоряну Скалецьку (Черненко).

     

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