В Україні з’явився День безпеки пацієнтів
День безпеки пацієнтів проводитиметься щорічно 17 вересня
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 4 вересня, підписав указ, яким запровадив відзначення Дня безпеки пацієнтів.
Про це інформує пресслужба Офісу президента.
Згідно з указом, День безпеки пацієнтів проводитиметься щорічно 17 вересня.
У документі зазначається, що рішення було ухвалене, «визнаючи гарантування безпеки пацієнтів одним із важливих елементів надання якісної медичної допомоги та підтримуючи рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я».
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомлялося, нова очільниця міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька даватиме поради громадянам, але стосовно медичного права.
Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що в керівництві Міністерства охорони здоров’я за кілька місяців може статися ротація – очільником відомства стане Михайло Радуцький, а чинна керівник МОЗ Зоряна Скалецька – його заступником.
На засіданні 29 серпня парламент призначив міністром охорони здоров’я Зоряну Скалецьку (Черненко).