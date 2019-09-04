В Україні з’явився День безпеки пацієнтів



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День безпеки пацієнтів проводитиметься щорічно 17 вересня

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 4 вересня, підписав указ, яким запровадив відзначення Дня безпеки пацієнтів.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

Згідно з указом, День безпеки пацієнтів проводитиметься щорічно 17 вересня.

У документі зазначається, що рішення було ухвалене, «визнаючи гарантування безпеки пацієнтів одним із важливих елементів надання якісної медичної допомоги та підтримуючи рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, нова очільниця міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька даватиме поради громадянам, але стосовно медичного права.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька - юрист в галузі медичного права, доктор права, працювала в Національному університеті Києво-Могилянська академія на кафедрі міжнародного права та спеціальних правових наук та на кафедрі міжнародного та європейського права.