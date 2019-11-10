Дубілет анонсував відмову від державного спецзв'язку на користь додатків



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За допомогою додатків до гаджетів можна зашифрувати розмови краще, ніж із використанням спецзв'язку., зазначив Дубілет

Українська влада може відмовитися від дротового спеціального зв'язку на користь додатків до гаджетів.

Про це міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив «24 каналу».

У його кабінеті стоїть кілька телефонів для спецзв'язку, зокрема для контактів із президентом України.

«На кожен контакт – окремий телефон. Я вважаю, що це досить дивна річ. Сподіваюся, що, можливо, незабаром ми зможемо зробити так, щоб замість таких телефонів був додаток, тому що насправді з технічної точки зору можна зробити додаток таким чином, щоб це було навіть більше захищено завдяки методам шифрування», – сказав він.

Міністр зазначив, що в Україні на дротовий спецзв'язок витрачають «буквально мільярди гривень».

Раніше Дубілет звернувся до Управління Державної Охорони з проханням надати йому охорону.