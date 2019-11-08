  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дубілет заявив, що йому потрібна державна охорона

    • Розсилка
    Міністр Кабміну Дмитро Дубілет&nbsp; - Дубілет заявив, що йому потрібна державна охорона
    Міністр Кабміну Дмитро Дубілет 

    Зараз навколо мене раптом з’явилось дві зони напруги, - пояснив своє рішення міністр

    Міністр Кабміну Дмитро Дубілет звернувся до Управління Державної Охорони з проханням надати йому охорону. Про це сам міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Я звернувся сьогодні в управління Державної охорони з проханням виділити мені охорону.

    Коли я йшов у Кабмін, я був впевнений, що моя посада буде настільки технократичною, що кому-кому, а мені це точно не знадобиться. Але, мабуть, не в українській політиці», — написав міністр.

    Він пояснів причини такого кроку.

    «Зараз навколо мене раптом з’явилось дві зони напруги. По-перше, я координую проект по боротьбі з тіньовим алкоголем. Це — величезний і дикий ринок. Сподіваюсь, що ми зможемо показати тут результати та додати до українського бюджету 5-10 млрд грн на рік, а українці стануть менше труїтися та помирати.

    По-друге, я один з координаторів проведення конкурсів на державні топ-посади. Ми зараз робимо перезавантаження влади по всіх державних органах, підприємствах, установах. Чомусь деякі сторони вважають, що у мене чи моїх колег можуть бути важелі впливу на конкурсну комісію», — написав Дубілет.

    Він також висловив сподівання, що охорона буде тимчасовою.

     

    міністр Дмитро Дубілет охорона
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ