Дубілет заявив, що йому потрібна державна охорона



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Міністр Кабміну Дмитро Дубілет

Зараз навколо мене раптом з’явилось дві зони напруги, - пояснив своє рішення міністр

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет звернувся до Управління Державної Охорони з проханням надати йому охорону. Про це сам міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Я звернувся сьогодні в управління Державної охорони з проханням виділити мені охорону.

Коли я йшов у Кабмін, я був впевнений, що моя посада буде настільки технократичною, що кому-кому, а мені це точно не знадобиться. Але, мабуть, не в українській політиці», — написав міністр.

Він пояснів причини такого кроку.

«Зараз навколо мене раптом з’явилось дві зони напруги. По-перше, я координую проект по боротьбі з тіньовим алкоголем. Це — величезний і дикий ринок. Сподіваюсь, що ми зможемо показати тут результати та додати до українського бюджету 5-10 млрд грн на рік, а українці стануть менше труїтися та помирати.

По-друге, я один з координаторів проведення конкурсів на державні топ-посади. Ми зараз робимо перезавантаження влади по всіх державних органах, підприємствах, установах. Чомусь деякі сторони вважають, що у мене чи моїх колег можуть бути важелі впливу на конкурсну комісію», — написав Дубілет.

Він також висловив сподівання, що охорона буде тимчасовою.