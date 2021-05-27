Милованов розповів про секундантів та формат дуелю з Бутусовим

Юрій Бутусов звинуватив радника глави Офісу президента Тимофія Милованова в хабарі в розмірі 1,68 млн грн

Радник глави Офісу президента Тимофій Милованов повідомив про нові деталі «інтелектуальної дуелі» з журналістом Юрієм Бутусовим.

«Статус щодо дебатів із Юрієм Бутусовим: секунданти Андрій Фаворов (від мене) та Назар Холодницький (від Бутусова) переписуються. Фаворов запропонував наступний формат: відео трансляція, українська мова, кожна сторона має 5 хв на вступне слово, потім 3 хв на відповідь (rebuttal), потім 1 хв кожному на питання і 3 хв кожному на відповідь. Фаворов запропонував ведучого», – розповів Милованов на своїй сторінці в мережі Facebook.

Раніше журналіст, головний редактор інтернет-видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов звинуватив радника глави Офісу президента Тимофія Милованова в хабарі в розмірі 1,68 млн грн від «Укроборонпрому». Натомість сам Милованов оголосив Бутусову дивну дуель.

Конфлікт між Миловановим та Бутусовим дотепно висміяли в соцмережах.

Нагадаємо, 20 травня «Спецтехеноекспорт» як дочірнє підприємство компанії «Укрспецекспорт» (входить до складу концерну «Укроборонпром») підписало контракт із ТОВ «Київська школа економіки та менеджменту» про купівлю послуг «проведення ринкових досліджень».

Вартість закупівлі склала 1,68 млн грн, строк надання послуг – до 1 жовтня 2021 року. Який предмет досліджень – на сторінці закупівлі не вказано ніяких даних. Закупівлю провели без торгів під приводом, що «Спецтехноекспорт» не є замовником у розумінні закону «Про публічні закупівлі».

Таке замовлення Київській школі економіки було зроблено за день до того, як президент України Володимир Зеленський указом від 21 травня увів до складу наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофія Милованова, який і є президентом КШЕ. Милованов може потрапити в досить неприємну для нього ситуацію, яка називається «конфлікт інтересів».

Нагадаємо, Милованов назвав лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко «бабусею корупції». Про це він заявив в етері телеканалу «Свобода слова на ICTV». Сексистський виступ колишнього міністра обурив соціальні мережі.