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    Скандал у прямому етері. Милованов назвав Тимошенко бабусею та обурив соцмережі (відео)

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    Скандал у прямому етері. Милованов назвав Тимошенко бабусею та обурив соцмережі (відео)
    Скріншот фото: відео «Свобода слова на ICTV»

    Милованов обурений тим, що в Тимошенко краще здоров'я у 60 років, ніж у нього

    Радник глави Офісу президента Тимофій Милованов назвав лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко «бабусею корупції». Про це він заявив в етері телеканалу «Свобода слова на ICTV».

    «Тимошенко для мене є найбільш професійним політиком в Україні.. Хотів би зачитати цитату Володимира Гройсмана щодо вас: «Мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму та неефективності є Юлія Тимошенко. Я не погоджуюся із Гройсманом. На мою думку, ви є не мамою, а бабусею корупції», – сказав Милованов.

    Тимошенко бурхливо відреагувала на такий сексистський вислів: «Ви мене запросили, щоби мене принижувати? Це людина, яка працює на іноземні гранти».

    Водночас Милованов сказав, що це не ейджизм і ніяким чином не ображає Тимошенко. «У нас немає цензури», – зазначив він.

    Також радник глави Офісу президента додав: «Ви щодня бігаєте 10 км. Ви в кращій фізичній формі, аніж я».

    Зазначимо, що виступ Милованова обурив соцмережі. Користувачі Facebook зауважили, що розмови про неприйнятний вік – це дикість та недопустимо.

    На скандал зокрема відреагувала співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко. «Щодня я отримую десятки смс, листів, повідомлень від людей, які втратили роботу, й у розпачі вони пишуть, що роботодавці віддають перевагу тим, кому до 40. А після 45 в Україні ти вважаєшся вже віковим і неперспективним. Тренд «нових облич» насправді був не лише про новизну в політиці..., а про те, що всі, кому за…, – не гідні будувати нову Україну. Й ось, коли суспільство хворе цими стереотипами, коли люди середнього віку відчувають себе непотрібними країні, замість того, аби влада навпаки, стимулювала чоловіків і жінок, які мають професійний і життєвий досвід, працювати більше й затятіше, представники Банкової, у прямому ефірі, кидають в обличчя 60-річній жінці «бабушка», – написала вона.

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    Кандидатка політичних наук Олеся Яхно зауважила, що така ситуація не могла б статися ужоодній європейській країні. «А тепер уявіть собі на хвилину, що хтось би посмів натякнути на вік Ангели Меркель, Терези Мей або Крісталіни Георгієвої», – написала вона.

    Зазначимо, Тимошенко в етері телеканалу розповіла про п’ять основних земельних новацій, які є небезпечними для України. Вона зазначила, що насамперед знімається увесь контроль держави за використанням землі, зокрема йдеться про екологічні нормативи.

    Теги: Юлія Тимошенко Свобода скандал Тимофій Милованов радник
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    Скандал у прямому етері. Милованов назвав Тимошенко бабусею та обурив соцмережі (відео)