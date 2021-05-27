Дуель Бутусова та Милованова висміяли в соцмережах (фото)

Сутичку між Миловановим та Бутусовим дотепники «обіграли» в соцмережах

Скандал між відомими «дуелянтами» обростає новими деталями

Конфлікт між Миловановим та Бутусовим дотепно висміяли в соцмережах. Скандал уже кілька днів обговорюють українці, очікуючи нових інтелектуальних атак.

Нещодавно радник глави Офісу президента Тимофій Милованов повідомив, що його секундантом на «інтелектуальній дуелі» з журналістом Юрієм Бутусовим буде ексглава газового дивізіону НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов.

Нагадаємо, Бутусов звинуватив Милованова в хабарі в розмірі 1,68 млн грн від «Укроборонпрому». Натомість сам Милованов оголосив Бутусову дивну дуель.

Милованов зазначив, що звинувачення в корупції безпідставні. «У старі часи за це викликали на дуель і стрілялись. Сьогодні часи вегетаріанські, й тому я викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель – дебати (за правилами дзеркальними до правил дуелей XIX сторіччя)», – написав Милованов.

Він додав, що коли виграє Бутусов, то вони разом підуть до НАБУ, де Бутусов напише заяву, а він дасть свідчення.

Деталі скандалу

У четвер 20 травня «Спецтехеноекспорт» як дочірнє підприємство компанії «Укрспецекспорт» (входить до складу концерну «Укроборонпром») підписало контракт із ТОВ «Київська школа економіки та менеджменту» про купівлю послуг «проведення ринкових досліджень».

Вартість закупівлі склала 1,68 млн грн, строк надання послуг – до 1 жовтня 2021 року. Який предмет досліджень – на сторінці закупівлі не вказано ніяких даних. Закупівлю провели без торгів під приводом, що «Спецтехноекспорт» не є замовником у розумінні закону «Про публічні закупівлі».

Таке замовлення Київській школі економіки було зроблено за день до того, як президент України Володимир Зеленський указом від 21 травня увів до складу наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофія Милованова, який і є президентом КШЕ.

Схоже, Милованов може потрапити в досить неприємну для нього ситуацію, яка називається «конфлікт інтересів».

Додамо, що Милованов назвав лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко «бабусею корупції». Про це він заявив в етері телеканалу «Свобода слова на ICTV». Сексистський виступ колишнього міністра обурив соціальні мережі.