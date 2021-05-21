Зеленський змінив склад наглядової ради «Укроборонпрому»

Глава держави припинив повноваження Володимира Горбуліна

Президент України Володимир Зеленський провів перестановки в наглядовій раді державного концерну «Укроборонпром». Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Глава держави припинив повноваження одного члена наглядової ради та призначив трьох нових.

Так, указом №208/2021 від 21 травня 2021 року глава держави звільнив з наглядової ради «Укроборонпрому» Володимира Горбуліна.

Наступним указом, №209/2021, президент призначив членами наглядової ради держконцерну наступних осіб:

Тимофія Милованова;

Олександра Носова;

Ростислава Шурму.

Всіх троє можуть стати членами наглядової ради «Укроборонпрому», якщо дадуть згоду.

Нещодавно Милованов потрапив у скандал. Ексміністр економіки та радник глави Офісу президента України прозвітував на своїй сторінці у Facebook про участь в офіційному візиті президента до Обʼєднаних Арабських Еміратів. Коментар щодо кредиту МВФ Милованов опублікував під постом про зустріч зі «спадкоємним принцом ОАЕ», в якій він брав участь у якості радника голови Офісу президента та члена української делегації. Коли гості сторінки зауважили, що ці досягнення не виглядають успішними на тлі провалу переговорів з Міжнародним валютним фондом, ексміністр відповів: «там МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитись».

Додамо, що Милованов відмовився вибачатися перед Міжнародним валютним фондом за некоректний коментар у Facebook.

За словами Милованова, він не бачить підстав вибачатися за свій вислів про те, що у питанні надання Україні нового кредиту МВФ «обкакався».

Нагадаємо, нещодавно без посади в «Укроборонпромі» залишився колишній нардеп Мустафа Найєм. Він був заступником гендиректора держконцерну з управління активами, але потрапив під скорочення.

Як повідомляв «Главком», за 2020 рік Мустафа-Масі Найєм задекларував 3,14 млн грн сукупного доходу (у 2019 році його доходи становили 1,11 млн грн).

Наприкінці квітня 2021 року посада Найєма потрапила під скорочення.