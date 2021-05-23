Милованов розповів, чому з «Укроборонпрому» пішов Горбулін

Відомий академік Володимир Горбулін написав заяву про припинення повноважень і Володимир Зеленський задовольнив її

Ексміністр економіки та радник глави Офісу президента України Тимофій Милованов, якого призначили в наглядову раду «Укроборонпрому», пояснив, чому відомий академік Володимир Горбулін написав заяву про припинення повноважень в тій самій раді і Володимир Зеленський задовольнив її. Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

За словами Милованова, офіційно Горбулін припиняє роботу в наглядовій раді «Укроборонпрому» у зв’язку зі станом здоров’я.

«Я не маю права розповідати деталі, але так сказав голова «Укроборопрому» Юрій Гусєв і я знаю що, на превеликий жаль для нас всіх, це правда. Давайте цінувати наших людей, наших державників, тих хто працювали і продовжують працювати на державу попри все», – ідеться у дописі.

Ексміністр також повідомив, що спілкувався із Горбуліним і той дав йому певні настанови.

«Володимир Павлович розповідав мені як він бачить реформу Укроборонпрому, про те, як потрібно збільшити фокус на розробках певних типів зброї, про те, як це працювало під час СРСР і чому, що вдалось врятувати і розвити, а що загубили, про те у кого вийде розвивати нові технології, а у кого ні, і про те, як потрібно будувати стосунки цієї галузі з нашими іноземними партерами. Він також розповідав якою, на його думку, має бути композиція наглядової ради Укроборонпрому. Після цієї зустрічі, я зрозумів свою роль в раді і внутрішньо зрадів та погодився її виконувати. Ми домовились, що ми будемо продовжувати зустрічатись та я буду вчитись в нього», – написав Милованов.

Раніше повідомлялося, що до наглядової ради «Укроборонпрому» потрапила людина зі «славного» сімейства регіоналів.

Нагадаємо, 8 грудня 2020 року, відомого академіка Володимира Горбуліна обрали головою наглядової ради Укроборонпрому.

Як повідомлялося, 21 травня, президент України Володимир Зеленський провів перестановки в наглядовій раді державного концерну «Укроборонпром».