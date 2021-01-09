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    Дуров оголосив про масовий перехід користувачів WhatsApp у Telegram

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    Посилення відпливу користувачів WhatsApp на користь інших месенджерів Дуров пов'язав з наміром конкурента передати особисті дані користувачів концерну Facebook - Дуров оголосив про масовий перехід користувачів WhatsApp у Telegram
    Посилення відпливу користувачів WhatsApp на користь інших месенджерів Дуров пов'язав з наміром конкурента передати особисті дані користувачів концерну Facebook
    Фото з відкритих джерел

    Користувачам не подобається, що тепер вони повинні ділитися своїми даними з Facebook

    Мільйони людей обурені останніми змінами в роботі WhatsApp, згідно з якими користувачі повинні передавати свої особисті дані компанії Facebook. У зв'язку з цим масове перетікання користувачів месенджера в Telegram є не дивним, заявив засновник Telegram Павло Дуров у соціальних мережах.

    «Не дивно, що втеча користувачів з WhatsApp у Telegram, яка триває вже кілька років, прискорилася», – написав Дуров у своєму Telegram-каналі.

    Раніше WhatsApp оголосив, що почне передавати компанії Facebook дані користувачів. Обмін даними нібито дозволить покращити інфраструктуру і підвищити безпеку продуктів компаній, що належать Facebook, а також показувати користувачам релевантну рекламу, йдеться в заяві WhatsApp.

    Напередодні нового року стало відомо, що WhatsApp відключається на певних смартфонах вже 1 січня. Мова йде про ті гаджети, користувачі яких не оновлять операційну систему до iOS 9 або Android 4.0.3. Серед них – iPhone 4 і більш ранні моделі. Щоб WhatsApp знову почав працювати на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 і iPhone 6S, слід оновити програмне забезпечення до iOS 9, відзначає видання.

    У жовтні Мін'юст США заявив про намір подати проти Google позов за зловживання домінуючим становищем на ринку.

    У грудні американська Федеральна торгова комісія (ФТК) розпочала судовий процес з метою «демонополізувати» Facebook, змусивши його продати Instagram і WhatsApp.

    Водночас у Facebook на цей процес відповіли тим, що колись ФТК сама схвалила угоду з купівлі сервісів компанією Марка Цукерберга.

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    Теги: Facebook Telegram соціальні мережі
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